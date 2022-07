셔터스톡, NMC(뉴스 미디어 연합) 위원회에 합류

NMC는 언론의 자유와 공공 정책 수립, 독립적인 편집 보도의 발전을 위해 다른 주요 뉴스 미디어와 함께 셔터스톡의 위원회 합류를 환영한다

뉴욕, 2022년 7월 7일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼 셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 오늘 주요 뉴스 퍼블리셔와 통신사를 포함한 글로벌 뉴스 브랜드로 구성된 국제적인 산업 조직인 NMC(News Media Coalition, 뉴스 미디어 연합)에 셔터스톡이 합류했다고 발표했다. NMC의 사명은 독립적인 뉴스 수집 기회를 보호하고, 법적 지적 재산권이 존중되도록 하며, 회원사의 뉴스 운영 및 콘텐츠 자유를 위한 모범 사례를 마련하는 것이다.

셔터스톡의 NMC 위원회 합류는 셔터스톡과 셔터스톡의 에디토리얼 비즈니스에 있어 의미 있는 단계이다. 셔터스톡 에디토리얼은 언론인과 기고자들이 임의적인 제한 없이 전 세계에서 일어나는 사건을 편집 보도할 수 있는 언론의 자유를 뒷받침하기 위해 최선을 다하고 있다. 2021년 5월에 출시된 셔터스톡의 뉴스룸은 1,000명 이상의 전 세계 언론인과 사진 작가, 영상 작가로 구성된 기존 팀을 전 세계 뉴스 팀과 연결하여 뉴스 속보 콘텐츠, 독점 콘텐츠, 아카이브 콘텐츠에 대한 탁월한 액세스를 제공한다. 또 에디토리얼 비즈니스는 콘데나스트(Condé Nast), 미국 환경보호청(epa), 라이프 픽처 컬렉션, AP, A+E와 독점적인 콘텐츠 파트너십을 맺고 있으며, 잉글리시 프리미어 리그, 미국 배우 조합상(Screen Actors Guild Awards), 아카데미상, 영국 아카데미 영화상(BAFTA)과 같은 글로벌 행사에서 중요한 입지를 차지하고 있다.

셔터스톡의 편집부 부사장인 캔디스 머레이(Candice Murray)는 "당사는 NMC가 이 전문 분야에서 언론의 자유를 확대하기 위해 14년 이상 계속해 온 영향력 있는 노력을 오랫동안 존경해 왔으며, 당사 언론인과 기고자 모두를 지원하기 위해 위원회의 한 자리를 차지하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했다. 그녀는 이어 "당사는 NMC와 협력하여 뉴스 수집의 독립성을 보장하고, 스포츠 및 엔터테인먼트 전반에서 일반 대중의 관심을 받는 행사를 전 세계 뉴스 소비자들에게 제공할 수 있기를 기대하고 있습니다."라고 덧붙였다.

NMC(뉴스 미디어 연합)의 CEO인 앤드루 모거(Andrew Moger)는 "NMC는 이 분야에서 활동하는 유일한 국제 뉴스 산업 단체입니다. 당사의 영향력 증대와 성공과 더불어 셔터스톡이 당사의 사명에 참여하고 이를 지지하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 다른 주요 뉴스 브랜드 회원사와 마찬가지로, 셔터스톡이 NMC에 풍부한 전문 지식과 산업 지식을 제공할 것이라는 사실을 알고 있습니다. 셔터스톡은 언론의 자유가 그 어느 때보다 중요해진 시기에 우리 이사회에 합류했습니다. 당사는 셔터스톡과 협력하여 중요한 정책 문제를 다루고, 당사의 가치인 진실성과 투명성, 그리고 언론의 독립성을 유지하고 이를 함께 나누기를 바랍니다."라고 말했다.

셔터스톡 소개

셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 혁신적인 브랜드와 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼입니다. 직영 및 그룹 자회사를 통해 운영되는 셔터스톡의 종합 컬렉션에는 고품질의 라이선스 사진, 벡터, 일러스트레이션, 3D 모델, 영상 및 음악이 있습니다. 200만 명 이상의 콘텐츠 제공자가 있는 성장하는 커뮤니티와 함께 셔터스톡은 매주 수십만 개의 이미지를 추가하고 있으며, 현재 4억 500만 개가 넘는 이미지와 2,500만 개 이상의 영상 클립을 보유하고 있습니다.

뉴욕시에 본사를 두고 있는 셔터스톡은 세계 곳곳에 사무소를 두고 있으며 150개 이상의 국가에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전 세계 뉴스룸 및 미디어 기업을 위한 세계 최고의 엔터테인먼트 통신사 스플래쉬 뉴스(Splash News), 세계 최대의 동영상 마켓플레이스 폰드5(Pond5), 세계 최대의 3D 콘텐츠 마켓플레이스 터보스퀴드(TurboSquid), 선도적인 온라인 그래픽 디자인 및 이미지 편집 플랫폼 픽몽키(PicMonkey), 고급 이미지 컬렉션 오프셋(Offest), 엔드 투 엔드 커스텀 크리에이티브숍 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios), 로열티 없는 음악을 모아 놓은 프리미엄비트(PremiumBeat), 에디토리얼 이미지와 동영상을 전 세계 미디어에 제공하는 셔터스톡 에디토리얼(Shutterstock Editorial), 인공 지능 기반 음악 플랫폼 앰퍼 뮤직(Amper Music), 가치 지향적 스톡 미디어를 제공하는 빅스톡(Bigstock)을 소유하고 있습니다.

뉴스 미디어 연합 (NMC) 소개

NMC는 뉴스 수집, 뉴스 배포, 저작권 귀속, 콘텐츠 사용에 대한 임의적인 통제 또는 제한으로부터 뉴스 부문을 보호하기 위해 노력하는 국제적인 비영리 단체입니다. 2008년 설립된 NMC는 스포츠 토너먼트 등 대중의 관심이 높은 큰 뉴스 이벤트의 주최자와 공공 정책 입안자와 협력하여 독립적이며 진화하는 뉴스 부문의 요구에 대한 지원을 확보하고 있습니다.

기존 NMC 회원사로는 Agence France-Presse, Associated Press, Associated Newspapers, Australian Associated Press, Deutsche Presse-Agentur, EFE Agencia, ESI Media, the European pressphoto agency, European Publishers Council, Getty Images, Guardian Media Group, News UK, News Corp Australia, PA Media, Reach, SNTV, Stuff, Telegraph Media Group, Thomson Reuters와 같은 주요 출판사와 국내 및 국제 통신사가 있습니다.

