(베이징 2022년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 산업 경제를 촉진하는 과정에서 발생하는 어려운 과제를 해결하기 위해서는 많은 인재가 필요하다. 이들 인재를 모집하기 위해, 중국 중부 창사시 왕청구에서는 지난 수요일에 이를 주제로 한 인재 모집 회의를 열었다. 왕청구는 중국 이타주의를 위한 역할 모델인 레이 펑(Lei Feng)의 고향이기도 하다.

왕청구의 소개에 따르면, 지역 산업 개발에 필요한 인재는 689명, 지역 공공 기관에 필요한 인재는 54명, 그리고 Qingfeng 대학생 사회실습계획을 위해서는 90명을 모집할 계획이라고 한다.

회의에 참석하고자 박사학위를 소지한 약 130명의 인재가 왕청구를 찾았다. Ausnutria Dairy Co., Ltd., Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd., Hunan Viscope Technology 등 현지 기업은 이들과 오프라인 채용 회의를 진행했다.

지난 수요일, 참가자의 42%는 모집 기관이나 기업과 초기 합의에 도달했다.

최근 수년간 왕청구는 인재를 유치 및 양성하고, 이들에게 동기부여를 제공할 뿐만 아니라, 창사의 자본 경제 촉진 전략에 더욱 기여하기 위해 '인재 우선' 환경을 구축하고자 일련의 정책을 구상했다.

원문 링크: link: https://en.imsilkroad.com/p/328770.html