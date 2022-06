DBN 그룹, 최고의 과학자 및 수상자들과 함께 긴박한 농업 문제 대처

-- 기술 중심력 강화하고자 중관춘 글로벌 농업과학기술혁신포럼 개최

(베이징 2022년 6월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 농업 분야의 첨단 기술기업 Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd.가 최고 과학자들의 연구에서 나온 최신 연구 결과를 탐색하고자 글로벌 농업기술혁신 플랫폼(Global Agricultural Technology Innovation Platform, GAIN)[https://www.gainnovation.org.cn/en/ ])을 통해 중관춘 글로벌 농업과학기술혁신포럼(Zhongguancun Global Agricultural Science and Technology Innovation Forum)(포럼)을 최근 개최했다. DBN 그룹은 이 포럼에서 제12회 DBN 과학기술상 수상자들을 발표했다. DBN 그룹은 종자 과학, 가축 백신, 목화 재배 및 관리 등 매우 다양한 분야의 문제를 해결하고자 선구적인 발견과 혁신적인 기술을 개발함으로써 중국 농업과학 분야의 발전에 크게 기여한 농업 과학자와 연구원 31명에게 상을 수여했다.

포럼의 라이브 스트리밍은 100만 명 이상이 시청했다. 영상은 여기[https://wx.vzan.com/live/page/3413211DD8227D99863DE0A503A91FCC?topicid=697496593&shauid=DvCAn5ZYNuDMKV0JdKzcow**&vprid=0&sharetstamp=1655565979386 ]에서 확인할 수 있다.

DBN 그룹 회장 Dr. Shao Genhuo는 "자사는 지난 23년 동안 중국의 핵심 농업 분야에서 나온 수많은 기념비적인 과학기술 발견을 기리고 인정했다"라며 "자사는 혁신 전선에서 독창성과 창의성을 발휘해 현대 과학의 한계에 도전하는 과학 일꾼들을 더욱 장려하고, 이들에게 인센티브를 제공할 새로운 접근법을 탐색한다"고 밝혔다. 그는 "이들의 헌신과 기여로 중국의 식량 안보가 강화되고, 식품 안전성이 향상되며, 생태 안전성을 보호하고 있다"면서 "또한, 이들은 중국과 세계가 농업 현대화와 지속가능한 발전을 도모할 수 있도록 지원하고 있다"라고 설명했다.

이어 그는 "지금까지 이룬 역사적인 성과를 바탕으로 전 세계 파트너들과의 협력을 계속 증진하고, 이를 통해 농업 업계와 산업 전체에 더 나은 서비스를 제공할 것"이라며, "또한, 긴박한 농업 문제에 공동으로 대처하고, 인민의 웰빙을 개선할 것"이라고 덧붙였다.

이번 포럼에는 Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd 수석 전문가이자 종자산업연구회(Seed Industry Research Institute) 회장인 Yang Yuanzhu, 중국농업과학원(Chinese Academy of Agricultural Sciences) 란저우 수의학 연구소(Lanzhou Veterinary Research Institute) 소장 Zheng Haixue 교수, 화중농업대학 교수 겸 학장 Li Zhaohu가 초청을 받아 참석했다. 이들은 포럼 청중에게 자신들의 독창적인 과학 연구를 소개했다. 최우수상을 받은 세 가지 훌륭한 과학적 발견은 다음과 같다.

- 품질과 결합 능력이 높은 Middle-season Indica TGMS Line LK638S와 J4155S의 번식과 적용

- 구제역 바이러스 백신 개발과 사용을 비활성화한 돼지 재조합형 Serotvoe O 및 A 2가

- 중국 내 목화의 체계적인 조절 및 빛 재배 기술의 혁신과 적용



Prof. Hartmut Michel, Winner of Nobel Prize in Chemistry (Left); Muhammad Yunus, Winner of Nobel Prize in Peace (In the Middle); Prof. Oene Oenema, Winner of Nobel Prize in Peace (Right)

노벨 평화상 수상자이자 바헤닝언 대학 연구소(Wageningen University & Research) 교수 Oene Oenema, 노벨 화학상 수상자이자 독일 국립과학원(Academician of the German National Academy of Sciences) 학술위원 Hartmut Michel, 노벨 평화상 수상자이자 방글라데시 경제학자인 Muhammad Yunus 등 세 명의 노벨상 수상자도 주목을 받았다. 이들은 생물 기반 경제가 열어 보인 잠재력과 그것이 지속가능한 농업에 부여하는 혜택에 관한 선구적인 연구와 분석을 공유하고, 중국 내 시골 공동체의 발전 속도를 높일 기회를 제시했다.