어센드, 배터리 쇼 유럽에서 새로운 전기차, 배터리 소재 선보여

휴스턴, 2022년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)는 이번 주 배터리 쇼 유럽(Battery Show Europe)에서 e-모빌리티를 위한 최신 소재를 선보인다. 어센드가 전시하는 제품에는 Starflam® 난연성 폴리아미드의 새로운 색상 안정 등급, 소음, 진동, 불쾌감을 줄이는 새로운 Vydyne® AVS, REACH 등록이 된 전해질 첨가제인 Trinohex®가 포함된다.

Trinohex Ultra promotes a more robust cathode-electrolyte interphase; protecting the cathode from hydrogen fluoride attack.