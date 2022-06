엘튼 존은 하드락 인터내셔널에 단 하나뿐인 구찌 수트를 선물하며 아메리칸 익스프레스가 후원한 BST 하이드 파크에서 그가 공연할 때 입었던 그의 전설적인 다저스 유니폼을 되찾았다

다수의 그래미상을 수상한 전설적인 아티스트가 하드록 카페에서 비공개 공연과 수집품 교환을 하며 역사적인 런던 투어를 시작했다

플로리다주 할리우드, 2022년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 음악사에서 전설적인 순간으로 다수의 그래미상을 받은 아티스트인 엘튼 존(Elton John)은 페스티벌 동안 올드 파크 레인 하드록에서 친밀한 공연을 선사함과 동시에 유명한 하드록 추억 컬렉션에 자신의 상징적인 구찌 수트를 기증했다. 이 시그니처 구찌 의상은 숄 라펠 재킷으로, 하드록 카페에 전시되었던 엘튼의 전설적인 다저스 유니폼과 교환되었다. 이 수트는 페어웰 옐로 브릭 로드 투어(Farewell Yellow Brick Road Tour) 내내 착용되었고 이제 전 세계 음악 및 엔터테인먼트 분야의 86,000개의 상징적인 수집품을 소장한 하드록 컬렉션에 새롭게 합류하게 되었다.

Hard Rock International presents Elton John with check for Elton John AIDS Foundation at London Hard Rock Cafe. Photo Credit: BEN GIBSON PHOTO