롯데마트, 하이엔드 한우브랜드 ‘마블나인’ 론칭…팝업레스토랑 오픈

7월 ‘청담 우월’에서 팝업 레스토랑 오픈

트러플 버거 등 오마카세 메뉴 14종 구성

MZ사원들의 두 번째 ‘관심급구 프로젝트’

롯데마트는 마블나인의 8월 정식 론칭에 앞서, 7월 한 달 동안 청담동에 위치한 고급 한우 오마카세 레스토랑인 ‘우월’에서 기간 한정 팝업 운영을 진행한다.[롯데마트 제공]

[헤럴드경제=오연주 기자] 롯데마트가 하이엔드 한우 브랜드 ‘마블나인(Marble 9)’를 출시하며 팝업 레스토랑에서 한우 오마카세로 첫 선을 보인다고 29일 밝혔다.

마블나인은 1++(투플러스)등급 중에서도 가장 희소성이 높은 마블링 지수(BMS) No.9 등급 한우만을 다루는 롯데마트의 최고급 한우 브랜드이다. 롯데마트는 마블나인의 8월 정식 론칭에 앞서, 7월 한 달 동안 청담동에 위치한 고급 한우 오마카세 레스토랑인 ‘우월’에서 기간 한정 팝업 운영을 진행한다.

‘마블나인 X 우월’ 팝업에서는 롯데마트의 한우 전문 상품기획자(MD)가 매일 한우 직경매에 참여해 직접 엄선한 최고 품질의 한우를 오마카세로 제공하는 것은 물론, 팝업 운영 기간 동안 기존 12종의 메뉴에 늑간살 부위와 페어링 메뉴인 ‘먹물 트러플 미니 버거’까지 추가 제공해 총 14종의 메뉴를 선보일 예정이다. 여기에 신라호텔 출신 플로리스트의 플랜테리어로 공간을 꾸몄다.

롯데마트가 하이엔드 한우 브랜드 ‘마블나인(Marble 9)’를 출시한다.[롯데마트 제공]

또한 테이크아웃 전용 메뉴인 ‘마블나인 X 우월 홈마카세’ 키트도 1일 10개 한정으로 판매한다. 4가지 한우 부위와 시즈닝이 그대로 담겨 있는 것은 물론 쉐프의가이드북도 함께 제공한다. 소장 욕구를 자극하는 고급스러운 서랍형 패키지로 구성되어 있어 코스 순서대로 한 부위씩 꺼내 먹는 재미를 담았다.

이번 팝업 행사는 지난 4월 롯데의 세번째 시그니처 와인 출시를 기념해 동묘에 와인바 팝업을 성공적으로 선보였던 MZ(밀레니얼+Z)세대 사원 주축의 ‘관심급구 프로젝트’의 두번째 활동이다.

임호석 롯데마트 홍보마케팅팀장은 “브랜드 선공개 장소를 미식의 성지라고 불리는 청담동으로 정했다는 것 자체가 ‘마블나인’의 맛과 품질에 대한 강력한 자신감을 의미한다”며, “롯데마트의 ‘RE NEW ALL about LIFESTYLE (다시 모든 것을 새롭게)’ 가치를 더욱 신선하고 재미있게 전달하고자 기획한 ‘관심급구 프로젝트’의 두번째 활동에도 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

