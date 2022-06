제12회 DBN 과학기술상 시상식, 농업 혁신 비전 확장

(베이징 2022년 6월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 첨단 농업기술 기업 Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd.("DBN")가 이달 28일에 베이징에서 제12회 DBN 과학기술상(DBN Science and Technology Award) 시상식을 개최한다. 이 시상식은 글로벌 농업기술혁신 플랫폼(Global Agricultural Technology Innovation Platform, GAIN[https://www.gainnovation.org.cn/en/])을 통해 약 100개의 병행 세션과 함께 전 세계 시청자에게 동시에 라이브 스트리밍[https://wx.vzan.com/live/page/3413211DD8227D99863DE0A503A91FCC?topicid=697496593&shauid=DvCAn5ZYNuDMKV0JdKzcow**&vprid=0&sharetstamp=1655565979386]될 예정이다.

전 세계 산업이 디지털 변혁을 겪고 있으며, 농업도 예외가 아니다. 혁신은 새로운 돌파구를 낳고, 농업은 재구축을 통해 농업 발전과 정책의 미래에 대한 국제 협력의 필요성이 제기되고 있다.

DBN은 이와 같은 정신에 따라 올해 시상식을 개최한다. 올해 시상식에는 농업 과학자와 주요 과학 연구 단체 대표를 포함해 세계 곳곳에서 약 100만 명이 온라인으로 참여할 예정이다. 기조연설자에는 Oene Oenema 교수, 노벨 화학상 수상자 Dr. Hartmut Michel, 노벨 평화상 수상자 Muhammad Yunus, 제12회 DBN 과학기술상 심사위원장이자 중국과학원 학술위원 Qian qian, 제12회 DBN 과학기술상 심사위원회 부위원장이자 중국공정원 학술위원 겸 중국농업대학 교수 Qiao Shiyan, 퀸즐랜드 선임 무역투자 위원이자 중화권 대표인 Julie-Anne Nichols, DBN 회장 Shao Genhuo, DBN CEO Dr. Song Weiping 등이 있다. DBN 회장 Shao Genhuo는 개회사를 맡았으며, DBN CEO Dr. Song Weiping은 마지막 기조연설을 맡았다.

DNB 과학기술상은 중국 과학기술부(Ministry of science and technology of China)가 승인한 기업상이다. 지난 23년 동안 총 11회의 DBN 시상식이 열렸고, 2천804건의 프로젝트가 접수됐으며, 총 규모는 3천891만 위안에 달한다. 그중 409명의 전문가(16명의 학술위원 포함)가 DBN 상을 받았다. 제12회 DNB 과학기술상은 총 1천만 위안에 달하는 상금을 제공한다. 수상 프로젝트 수는 65건으로, 각각 특별상 3건, 1등상 13건, 2등상 18건 및 혁신상 31건이다. 시상식에서는 특별상 수상자 세 명의 프레젠테이션이 진행될 예정이다.

DBN 그룹 CEO Dr. Song Weiping은 "자사는 교류와 커뮤니케이션 범위를 완전히 새로운 차원으로 높임으로써, 완전히 새로운 접근법으로 시상식을 개최하기로 했다"며 "이 플랫폼이 농업의 과학기술 분야에서 국제적 협력을 위한 토대로 작용하고, 협력과 혁신 장벽을 허물길 바란다"고 말했다.

DBN은 세계적인 전망을 바탕으로 세계 선도적인 협회와 파트너십을 체결했다. 작물 생명공학 분야에서는 Performance Plants Inc., Stain, Evogene, Doriane 및 Bioceres와 파트너십을 체결했고, 품종 개량 분야에서는 노스캐롤라이나주립대학, Canadian Centre for Swine Improvement, AGH, 노팅엄 대학 등과 파트너십을 체결했다.

수상자 및 DBN 과학기술상에 관한 추가 정보는 글로벌 농업기술혁신 플랫폼(Global Agricultural Technology Innovation Platform, GAIN) [https://www.gainnovation.org.cn/en/]을 참조한다.