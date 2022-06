제6회 WIC, 톈진에서 개막

톈진, 중국, 2022년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 이달 24일, 제6회 World Intelligence Congress(WIC) 겸 혁신 개발 서밋(Summit on Innovative Development)의 온라인 개막식이 국가컨벤션전시센터(National Convention & Exhibition Center)(톈진)에서 열렸다.



The conference hall of the 6th World Intelligence Congress.

중국 인민정치협상회의(CPPCC) 전국위원회 부위원장이자 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology) 회장인 Wan Gang이 개막식에서 기조연설을 하고, Xiao Yaqing 공업신식화부 장관, Li Xiaohong 중국공정원장을 비롯해 Li Hongzhong CPC Tianjin 위원회 서기가 연설했다. 이번 행사는 톈진 시장 대리 Zhang Gong이 주재했다.

Wan Gang 회장은 중국이 단일 지능의 기술 통합 및 기능 확장, 군집 지능(Swarm intelligence)의 다중 소스 이기종 데이터 및 함축 확장, 애플리케이션 시나리오 기반 학제 간 통합 및 효율적인 보안 보장을 특징으로 하는 차세대 인공지능의 급속한 발전을 목격했다고 전했다. 또한, 그는 5년 간의 발전 끝에 WIC가 글로벌 AI 커뮤니티의 최신 성과를 제시 및 연결하는 플랫폼이자 다리가 됐으며, 톈진의 상징적인 행사이자 중국 AI 산업을 한눈에 볼 수 있는 창이 됐다고 설명했다.

Li Hongzhong 중국공정원장은 톈진이 AI 개발의 개척자가 되기 위해 노력했다고 밝혔다. 그에 따르면, 톈진은 과학 탐구에 대한 열정을 증가시키고, 혁신을 위한 활력과 자원의 집중도를 높이는 한편, AI 산업의 번성과 산업 및 일상생활에서 디지털 및 AI 기술을 광범위하게 적용하는 등 지난 5년간 일련의 성과를 달성했다고 한다. 또한, 그는 톈진이 혁신 클러스터를 구축하는 한편, 제조업을 도시 발전의 주요 동력으로 삼고, 현지 과학기술 관리 시스템의 개혁을 심화함으로써 '스마트 항만'의 건설 속도를 가속화하기 위해 노력을 다할 것이라고 강조했다.

주베이징 영국대사관 국제 무역부 중국무역 담당 부국장인 Tom Duke는 주빈국 대표로 현장에서 연설했다. 주중 이스라엘대사관의 Yuval Waks 부국장은 영상을 통해 연설했다. 이들은 WIC의 성공이 중국, 특히 톈진이 오늘날의 기술 중심 세계에서 큰 역할을 하고 있다는 데 동의하면서, WIC가 과학기술 개발 및 무역에서 중국과 자국간의 관계를 강화하는 데 도움이 되기를 희망했다.

WIC 개회식에 이어, 혁신 개발 서밋(Summit on Innovative Development)도 진행됐다. 이 행사는 전 세계공학기술 단체 연합회(World Federation of Engineering Organizations) 회장이자 중국 신세대 인공지능 개발전략연구소(Chinese Institute of New Generation Artificial Intelligence Development Strategies) 전무이사 Gong Ke가 주재했다.

이 서밋에서는 중국공정원 이사회 명예 회장 Zhou Ji, MEGVII의 공동 창립자 겸 CEO Yin Qi, 차이나 유니콤 회장 Liu Liehong, 레노버 회장 겸 CEO Yang Yuanqing, China Electronics Corporation의 이사 겸 총책임자인 Zeng Yi, GE 수석 부사장이자 GE International Markets 사장 겸 CEO Nabil Habayeb, 360 Group 설립자 Zhou Hongyi, 2011년 노벨 경제학상 수상자이자 뉴욕대학교 경제학 및 경영학 교수인 Thomas J. Sargent를 비롯해 IBM 중화권 총책임자 Chen Xudong, Neusoft 창립 회장 Liu Jiren, ENN Group 회장 Wang Yusuo, 그리고 중국공정원 학자이자 Alibaba Cloud의 창립자인 Wang Jian 등 12명의 게스트가 현장 연설 또는 영상을 통해 연설했다.

담당자: Fan Yingming

전화: 0086-13702005832

이메일: wic@wiccongress.org

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1847297/World_Intelligence_Congress_1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1847298/World_Intelligence_Congress_2.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1847302/World_Intelligence_Congress_Logo.jpg?p=medium600