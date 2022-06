Angel Yeast, 효모 단백질 산업화 추진

-- 세계에 지속가능한 식량 공급

(이창, 중국 2022년 6월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 오늘, Angel Yeast(en.angelyeast.com)(SH600298)가 Chinese Society of Food Science and Technology가 주최한 2022 International Forum on Food Safety and Health(2022 IFoFSH)에 참가했다. Angel Yeast는 증가하는 세계 식량 위기가 축산업과 사회에 미치는 영향을 해소하고자 자사의 효모 단백질 산업화를 활발하게 도모하기 위한 계획을 발표했다. 지금까지 Angel Yeast는 식사 대용 단백질, 드링크 단백질, 스포츠 영양 보충제뿐만 아니라 다른 분야에서도 사용되는 효모 단백질을 세계적으로 홍보했다.

올해 회의에서 Angel Yeast의 최고품질책임자(Chief Quality Officer, CQO) 겸 수석 엔지니어(Chief Engineer) Qin Xianwu는 "유엔에 따르면, 2050년 세계 인구는 97억으로 증가할 전망이라고 한다"라며 "식량 접근성과 인구 증가 간의 간극이 점점 명확해지고 있으며, 2050년에는 2.5억t의 단백질이 부족할 전망"이라고 밝혔다. 이어 그는 "세계 기후가 빠르게 악화되고 있는 가운데, 사람들이 경작지를 늘리고자 함에 따라 삼림 벌채와 육류 수요도 증가하고 있으며, 그 결과 곡물 소비가 가속화되고 있다"면서 "여기에 가축에서 발생하는 온실가스 배출량이 더해져, 지속가능한 고품질 단백질 공급 모델을 구축하는 일이 시급하게 됐다"고 설명했다.

또한, 그는 "Angel Yeast는 세계가 다음에 발생할 세계적인 식량 위기에 대응하는 데 기여하고자 지속가능하고 더욱 효율적인 효모 대체 단백질을 개발하는 한편, 효모 단백질 산업화를 꾸준히 홍보할 것"이라며 "앞으로 효모 단백질 기술은 지구의 식량 공급을 보호하는 주된 수단이 될 전망"이라고 강조했다. 또한, 그는 "효모 단백질 기술은 낮은 자원 소비량, 높은 효율성, 환경적 지속가능성 및 포괄적인 영양 등과 같은 이점을 갖춘 대안적인 해결책을 제시하는 것"이라고 덧붙였다.



지속가능한 영양소로 제공되는 Angel의 업사이클 효모 단백질

지속가능하고, 효율적이며, 친환경적인 대체 단백질원

효모 단백질은 동물 단백질과 비교했을 때 탄소 배출량이 적어 환경 친화도가 더 높다. 학술지 네이처(Nature)에 발표된 연구에 따르면, 쇠고기 생산량 중 단 20%만 효모 단백질로 대체해도 삼림 벌채 및 이와 관련된 이산화탄소 배출량이 연간 절반으로 감소할 것이라고 한다. 동시에 메탄 배출량도 감소할 것으로 예상된다. 식물 단백질과 비교했을 때, 효모 기반 대체 단백질은 더 적은 양의 경작지를 필요로 하며, 계절이나 기후적 요소에 따라 생산 효율성이 영향을 받지 않는다. 또한, 농약이나 항생제 사용도 줄이고, 이를 통해 식물 단백질 대체와 관련된 유전자 조작 문제를 피할 수 있다. 효모 단백질 생산은 효율적이다. 24시간 동안 생산된 약 1,000kg의 효모, 대두 및 젖소에서 나오는 단백질 수확량은 각각 2,000kg, 10kg 및 1kg이다. 이는 효모 단백질의 분명한 이점을 잘 나타내는 수치다.

풍부한 영양가

식물 단백질과 비교했을 때 효모 기반 대체 단백질은 영양가가 더 높다. Qin CQO는 "효모 단백질에는 완전 접착성 단백질인 여덟 가지 필수 아미노산이 들어있으며, 식물 단백질에서 부족한 첫 번째 아미노산인 라이신이 풍부하다"라며, "효모 단백질 연구 결과, 효모 단백질은 근육을 늘리고, 장 미생물을 조절하는 데 유의하게 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다"고 말했다.

연구와 적용

Angel은 현재 단백질 함량이 높은 효모종의 선별과 번식에 관한 연구를 진행 중이다. 이 연구는 양념, 육류 제품, 식물성 고기, 유제품 음료 및 영양 식품 같은 분야에 성공적으로 적용되는 한편, 순도가 높은 효모 단백질을 배치 생산하는 데 일조할 수 있다.

Ehgks, Angel은 식물성 고기 가공과 식물성 고기 조미에 효모 단백질을 사용하는 기술 개발 측면에서도 큰 진전을 이뤘다. Angel은 식물성 고기 준비 과정에서 콩 단백질을 효모 단백질로 대체하는 데 성공했다. 이는 또한 식물 단백질에서 부족한 일부 필수 아미노산(메싸이오닌과 라이신)을 보충하고, 식물성 고기 제품의 전반적인 영양가를 높이는 데 일조한다.

Angel은 지금까지 국내외에서 12개의 효모 생산 라인을 구축했고, 효모 단백질 생산을 지원하는 충분한 역량을 제공한다. Angel은 연간 10,000t의 효모 단백질을 생산할 수 있는 생산 라인을 자랑하며, '당밀, 가수분해 설탕 - 효모 - 효모 단백질 - 효모 발효액 - 비료 - 작물'이라는 폐쇄형 산업 체인을 구축했다.