머크, 중대한 암 치료의 수요 충족을 위해 5,900만 유로 규모의 CDMO 시설 개설

독일 다름슈타트, 2022년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 선도적인 과학 및 기술 기업 머크(Merck)는 생명과학 사업 부문에서 미국 위스콘신주 매디슨 인근의 베로나에 있는 생산 시설 증설로 고효능 원료의약품(HPAPI)의 생산량을 배가했다고 발표했다. 오늘 공식적으로 개장한 5,900만 유로, 70,000제곱피트 규모의 이 새로운 시설은 이 지역에 50개의 새로운 일자리를 창출한다.

Merck has doubled its high-potent active pharmaceutical ingredients (HPAPI) production capacity with the expansion of its facility in Verona, near Madison, Wisconsin, USA.