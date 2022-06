KISS, 부족 청년들 지원 위해 입지 확장

- 꿈을 실현하는 KISS

부바네스와르, 인도, 2022년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 부바네스와르를 기반으로 하는 Kalinga Institute of Social Sciences(KISS)는 설립 후 지금까지 꿈을 실현하고 있다. 1992~1993년에 고품질 교육, 영양 및 기술 임파워먼트를 추구하는 소박한 학교에서 시작한 KISS는 30년 만에 교육과 자가 임파워먼트를 위한 모범적이 허브이자, 오디샤주의 부족 소년 소녀를 지원 및 양성하는 장으로 성장했다.

Satellite campuses of KISS in Balasore and Kalahandi inaugurated by Shri Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha