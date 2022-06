Xinhua Silk Road - 중국 동부 빈저우시, 다국적 기업과 협력 도모

(베이징 2022년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 월요일, 중국 동부 산둥성 칭다오에서 제3회 칭다오 다국적기업 회담, 다국적기업 프로모션 - 빈저우 행사가 개최됐다. 이 행사는 빈저우시와 다국적 기업 간에 상생 협력을 도모하는 것을 목표로 한다.



사진: 2022년 6월 20일, 중국 동부 산둥성 칭다오에서 열린 제3회 칭다오 다국적기업 회담, 다국적기업 프로모션 - 빈저우 행사

'개방, 혁신 및 상생 협력, 글로벌 경제 회복 촉진(Opening up, Innovation and Win-Win Cooperation, Boosting Global Economic Recovery)'이라는 주제로 열린 이번 행사는 빈저우시 인민정부, China Development Research Foundation, 중국과학원대학(University of Chinese Academy of Sciences) 및 Shandong Weiqiao Pioneering Group이 공동 개최했다.

이번 행사에서는 총투자금이 272억2천만 위안에 달하는 24건의 프로젝트 계약이 체결됐다. 해당 프로젝트의 분야는 신에너지, 신소재, 첨단 화학물질, 알루미늄과 장비 제조, 축산업, 수산물 산업, 문화관광, 현대적 서비스 및 차세대 정보 기술 등이다.

CPC 빈저우시 위원회 서기 Song Yongxiang은 기조연설을 통해 빈저우가 혁신과 기업가 정신의 기회를 포함하는 독특한 이점을 자랑한다고 설명했다.

그에 따르면, 빈저우가 황허강 유역 생태 보호와 고품질 개발 및 베이징-톈진-허베이 지역과 보하이림 지역의 조화로운 개발 등을 포함한 일부 주요 국가 전략에 참여하고 있는 만큼, 빈저우에 투자할 경우 빈저우의 전략적 기회를 잡을 수 있다고 한다.

또한, 그는 빈저우가 풍부한 문화유산 자원을 보유하고 있다고 언급했다. 빈저우에서 발견된 최초의 인간 활동 유적은 8,500년 전으로 거슬러 올라간다. 손무 문화, 황허강 문화 및 홍색 문화는 빈저우의 문화관광 부문이 활발하게 발전하는 원동력이다.

한편, 빈저우는 석유, 천연가스, 태양 에너지 및 풍력 에너지 같은 천연자원이 풍부해 기업이 청정에너지를 개발하고 활용하기에 이상적인 곳이다.

또한, Song 서기는 빈저우가 실물 경제의 성장에 전념하고 있다고 밝혔다. 빈저우는 고급 알루미늄, 정제 화학제품, 지능적 직물, 식품 가공, 축산업 및 수산물을 다루는 수천억 위안 규모의 산업 클러스터를 양성했다. 작년 빈저우의 주요 기업 이익은 1조1천억 위안을 돌파했다.

개방형 도시인 빈저우는 186개 국가 및 지역과 경제 및 무역 관계를 구축했다.

그뿐만 아니라, 빈저우는 혁신과 창조를 촉진하는 분위기, 쾌적한 생활 환경, 사업 친화적인 환경을 제공한다.

Song 서기는 이와 같은 이점이 모두 빈저우가 혁신적인 발전과 지속가능한 성장을 추진하기 위한 새로운 힘이라고 말했다. 이어 그는 빈저우에 투자하고, 빈저우에서 창업하고자 하는 기업을 진심으로 환영한다고 덧붙였다.