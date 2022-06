Adobe India MD, Tekno Point의 신규 CX 개발센터 개장 선언

-- 뭄바이에 들어선 Tekno Point의 신규 시설, 고객이 디지털과 체험 변혁 프로젝트 속도를 높이도록 지원하는 데 더욱 집중할 예정

뭄바이, 인도, 2022년 6월 22일 /PRNewswire/ -- 이달 16일, 수상 이력을 자랑하는 디지털 체험 파트너 Tekno Point기 뭄바이에 최신 CX 개발센터를 개장하고, 이 지역 최대 규모의 Adobe Experience Manager (AEM) 파트너라는 입지를 더욱 강화했다.

Prativa Mohapatra, MD, Adobe India inaugurating Tekno Point's new CX Development Denter with Himanshu Mody, Founder & CEO, Tekno Point and Yash Mody, CTO, Tekno Point