Mindray, 새 진단 초음파 시리즈 TEX20 출시하며 현장 시스템 재구상 -- Euroanaesthesia 2022 참석

(선전, 중국 2022년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 의료기기 및 솔루션 부문의 세계적인 개발 및 공급업체 Mindray[https://www.mindray.com/en/ ](SZSE: 300760)가 Euroanaesthesia 2022에서 동급 최고의 현장 초음파 시스템 TEX20 Series [https://www.mindray.com/en/products/ultrasound/point-of-care/tex20-series?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=TEX20&utm_id=PR ]를 출시하고, 중환자 관리와 응급 진료가 필요한 어려운 상황에서 연결된 환자 상태 평가 과정을 재구상했다.

TEX20 Series는 환자 중심 정보 솔루션, 매우 선명한 화질, 임상 지향적인 업무 흐름, 스마트 도구 및 사려 깊은 디자인을 바탕으로 기존 모델의 전통적인 PC 초음파 관점을 근본적으로 변화시킨다.

오늘날 부담이 큰 의료 시나리오에서 침대 옆 장비의 다양한 화면을 통해 초음파 영상, ECG 신호, 호흡 신호 등 생리학적 정보를 흔히 볼 수 있다. 이를 위해 TEX20 Series는 X-Link라는 특이한 초음파 적용 방식을 채택하고, 환자의 다른 생리학적 정보를 동일 화면에 동기화시켰다. 그에 따라, 임상의는 환자의 질병 경로를 총체적으로 파악하고, 연대별로 모니터링을 수행하며, 환자의 다양한 상태를 동시에 살펴볼 수 있다.

Mindray Medical Imaging System Business Unit 총괄관리자(General Manager) Xujin He는 "TEX20 Series는 임상 수요에 대한 심층적인 통찰을 바탕으로 임상적으로 지향 및 설계됐다"라며 "특히 X-Link 솔루션은 통합적인 이미징과 생리학적 정보를 제공하는 한편, 환자의 질병 경로에 대한 새로운 관점을 제시하고, 시기적절하고 정확한 진단과 치료를 안내하는 데 기여할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "그뿐만 아니라, 이 제품은 후속 치료와 품질 관리를 위한 의사결정 시 필요한 완전한 정보도 제공한다"라고 덧붙였다.

효율적인 정보 통합은 양질의 일상적인 임상 관행, 정밀 진단, 다학제 치료(Multi-Disciplinary Treatment, MDT) 및 첨단 다중방식 임상 연구에서 중요한 역할을 수행한다. X-Link에서는 Physio-View를 통해 ECG와 다른 생리학적 파동을 초음파 이미지 위에 덮어씌워 바로 보여줄 수 있다. 이 획기적인 솔루션은 침대 옆 초음파의 진단 및 과학적 가치를 새로운 차원으로 끌어 올리고, 임상 문제 해결도 향상시킨다. 이와 같은 완전한 스마트 도구 라인을 통해 임상의에게 현장 진료 환경에서 당면하는 다양한 문제에 대한 신속하고 정밀한 평가와 안내 역량을 제공할 수 있다.

또한, Mindray의 TEX20 Series는 회전과 슬라이드가 가능한 23.8" 고해상도 터치 디스플레이를 갖춘 혁신적인 산업 디자인을 도입함으로써, 최종 사용자가 자신의 임상 환경에 가장 적합한 형식으로 검사를 진행할 수 있도록 지원한다. 그뿐만 아니라, 음성 명령, 무선 충전 및 무선 변환기 등 다양한 무선 솔루션을 통합함으로써 빠르게 흘러가며 부담이 큰 임상 환경에서 업무 흐름 효율성과 사용자 경험을 드높인다.



