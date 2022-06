레비츠 엔드포인트 시큐리티, 2022년 엔드포인트 탐지 솔루션 부문에서 포트러스 사이버 보안상 수상

사이버 보안 솔루션 제공업체 레비츠, 엔드포인트 보안 솔루션을 통해 제품 또는 서비스 카테고리에서 엔드포인트 탐지 부문 수상자로 선정

뉴욕주 미네올라, 2022년 6월 20일 /PRNewswire/ -- 엔터프라이즈 엔드포인트, 클라우드 및 온프레미스 시스템을 위한 통합 사이버 보안 회사 레비츠는 오늘 엔드포인트 탐지 – 제품 또는 서비스 카테고리에서 자사의 솔루션 레비츠 엔드포인트 시큐리티가 2022년 포트러스 사이버 보안상을 수상했다고 발표했다. 비즈니스 인텔리전스 그룹이 수여하는 포트러스 사이버 보안상(Fortress Cybersecurity Award)은 데이터와 전자 자산을 위협으로부터 보호하기 위해 노력하는 세계 최고의 기업과 제품을 선정하여 수상하고 있다.

RevBits Endpoint Security was named a winner in the Product or Service Category for Endpoint Detection, and RevBits Privileged Access Management was recognized as a 2022 award finalist.