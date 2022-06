AG&P Pratham, 2022 인도 'Energy Company of the Year'에 선정

- 'The Economic Times Energy Leadership Awards'에서 발표

뉴델리, 2022년 6월 20일 /PRNewswire/ -- AG&P Pratham이라는 브랜드로 운영되는 인도 최대의 민간 에너지 기업 AG&P City Gas가 비재생 에너지 부문에서 'Energy Company of the Year'에 선정됐다. The Economic Times Energy Leadership Awards는 에너지 부문 전반에 걸쳐 리더십과 운영 우수성의 모범 사례를 선보인 우수한 기업과 개인을 대상으로 수여된다.



Joseph Sigelman and Abhilesh Gupta from AG&P receiving the Energy Company of the Year Award

인도 정부 산하 전 전력부 장관이자 석유·천연가스부 차관보 Anil Razdan이 이끄는 심사위원단은 전 석유·천연가스 규제 위원회(PNGRB) 회장이자 ONGC CMD인 D K Sarraf, 전 Indian Oil 회장 B Ashok, Tata Power 재생에너지 부문 사장 Ashish Khanna, Cairn Oil & Gas Dy CEO Prachur Sah, Jindal Steel & Power 상무이사 V R Sharma, 전 Coal India Ltd 회장 Partha S Bhattacharyya, 전 인도 재생에너지개발청(IREDA) 청장 겸 상무이사 K.S. Popli, Climate Energy Finance 이사 Tim Buckley, 세계태양광위원회 위원이자 NSEFI 회장 Pranav R Mehta 등과 같은 인물들로 구성됐다.

AG&P Pratham 상무이사 겸 CEO Abhilesh Gupta는 "이처럼 훌륭한 상을 받고 영광을 누리게 된 것에 대해 Anil Razdan과 존경하는 심사위원들에게 크게 감사드린다"라며 "또한, 자사의 우수한 실적은 물론 여러 수요 센터의 요건을 연속적인 방식이 아닌 동시에 해소하는 안전성과 혁신적인 시행 접근법 문화를 인정받은 것에 대해 감사의 말을 전한다"고 소감을 밝혔다. 이어 그는 "코로나로 인한 어려움에도 불구하고, 자사는 지난 8개월 동안 170개의 CNG 스테이션을 설립했고, 지금도 3일마다 2개의 CNG 스테이션을 설립하고 있다"면서 "자사는 가정 수요에도 강력하게 집중하고 있으며, 고객의 가정으로 깨끗한 천연가스를 빠르게 제공하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

AG&P Group 회장 겸 CEO Joseph Sigelman은 "AG&P Pratham은 인도 남부와 북서부 넓은 지역에서 차량, 가정, 기업 및 공장을 위한 깨끗한 천연가스망을 개척하고 있다"며, "자사는 자부심을 갖고 안전하게 시스템을 증축하고 있으며, 매일 더 많은 고객을 연결하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "Anil Razdan과 훌륭한 심사위원단은 AG&P Pratham에 이 명예로운 상을 수여했으며, 이에 본인은 높은 충성도를 바탕으로 열심히 일하는 자사의 대규모 팀을 대표해 큰 영광으로 여기고 있다"고 말했다.

AG&P Pratham은 인도의 8%에 해당하는 28개 구와 라자스탄, 안드라 프라데시, 타밀 나두, 카르나타카 및 케랄라주의 인구 8천만 명을 커버하는 12건의 사업 허가를 포함한 CGD 네트워크를 구축하고 있다. 이들 12건의 사업 허가에서 AG&P Pratham은 차량용 압축 천연가스(Compressed Natural Gas, CNG) 스테이션, 관을 통해 가정집으로 수송되는 천연가스, 산업과 산업 고객으로 유통되는 액화 천연가스(Liquid Natural Gas, LNG)를 개발 및 운영하는 책임을 맡았다.

이달 8일, AG&P Group은 싱가포르에서 열린 Energy Council의 'Annual Awards of Excellence' 시상식에서 2022 APAC Company of the Year(LNG 부문)에 선정되기도 했다.

AG&P City Gas 소개: AG&P Pratham이라는 브랜드로 운영되는 AG&P City Gas는 인도 최대의 민간 도시가스 유통(City Gas Distribution, CGD) 업체 중 하나다. AG&P City Gas는 인도 라자스탄, 안드라 프라데시, 타밀 나두, 카르나타카 및 케랄라주에서 12건의 사업 허가를 통해 CGC 네트워크를 개발 중이다.

AG&P Group 소개: Atlantic Gulf & Pacific(AG&P)은 다운스트림 도시가스망뿐만 아니라 LNG 수입 및 재기화(regasification) 시설까지 개발한다. 또한, AG&P는 LNG와 기타 기반시설을 위한 엔지니어링 및 프로젝트 관리 서비스도 제공한다. AG&P 경영진은 오사카가스, 일본국제협력은행(JBIC), 상장된 쿠웨이트 펀드 Asiya와 더불어 AG&P를 부분 소유하고 있다.

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1842155/AG_P.jpg?p=medium600