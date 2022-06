(후허하오터, 중국 2022년 6월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 14~16일에 프랑스 라발에서 제15회 세계낙농회의(Global Dairy Congress)가 개최됐다. Yili Group 부사장 Zhanyou Yun 박사는 '미래를 위한 혁신(Innovation for the Future)' 세션에 참석해 '혁신을 통한 가치 창출(Create Value through Innovation)'이라는 주제로 기조연설을 진행했다. Yili Innovation Center Europe의 전무이사인 Gerrit Smit 박사는 원탁회의에 참석했다.



Yili, 6건의 수상 통해 세계 선도적 혁신 기업으로서 위상 높여

이번 회의는 World Dairy Innovation Awards와 병행해서 개최됐다. Yili Group과 그 자회사인 Ausnutria는 전략적 시너지 효과와 자원 통합을 활용해 포장 디자인, 유아 영양, 불내증 친화적인 유제품, 아이스크림, 치즈, 유제품 스낵의 6개 부문에서 수상하며 1위를 차지했다.

심사위원 중 한 명은 "Yili는 틈새시장을 파악하고, 목적에 부합하면서 맛과 멋진 외형을 모두 갖춘 훌륭하고 혁신적인 제품을 만드는 데 일가견이 있다"고 말했다.

Yun 박사는 Yili가 세계적으로 인정받는 글로벌 통합 혁신 네트워크 구축에 집중한 과정을 설명했다. 그는 "우리는 인재와 인텔리전스 자원을 통합함으로써 현재 전 세계적으로 총 15곳의 혁신센터를 설립했으며, 이를 통해 '글로벌 인텔리전스 체인'을 구축했다"고 말했다.

소비자 중심의 혁신을 통한 건강 제품 개발

Yun 박사는 "가치 창출을 위한 새로운 비전에 따라, Yili는 혁신 주도 회사로서 발전을 추구하고 있다"라며, "이를 위해 모든 유형의 소비자에 대한 전체 수명주기와 모든 시나리오 요구를 충족하는 건강 제품 출시에 전념하고 있다"고 설명했다.

소비자가 보관에 대한 제한 없이 자유롭게 치즈를 즐길 수 있도록 하기 위해, Yili는 영양이 풍부하고 상온에서도 안전하게 보관할 수 있는 앰비언트 치즈 롤리팝으로 'Best Cheese' 상을 받았다. 중국 전통 미학을 재해석한 Xujinhuan 3D Fresh Milk Ice Cream은 우아한 중국 부채모양으로 디자인됐으며, 표면에 전통적인 그림이 새겨져 있다. 글로벌 고품질 우유와 원료로 개발된 이 제품은 보기 좋을 뿐만 아니라, 맛도 좋고 영양도 풍부하다. 뼈 건강과 체력에 중점을 둔 중장년층 및 노년층 남성을 위한 제품인 Shuhua Lactose-Free Milk for Dad는 50% 더 많은 천연 칼슘, 비타민 D 및 타우린이 함유됐다. 이 제품은 Yili의 특허 기술인 LHT 유당 가수분해 기술을 적용해 아시아 소비자가 흔히 겪는 유당 불내증 문제를 해결한다.

또한, 이번 회의에서 Yun박사는 '낙농 실리콘밸리(Dairy Silicon Valley)' 구축에 대한 회사의 진행 상황을 공유했다. 6월에는 액체우유 생산기지, 분유 생산기지, Chilechuan 생태 스마트팜, Yili 지능형 제조 체험센터를 포함해 내몽골 자치구 후허하오터에 Yili의 미래 인텔리전스 및 건강밸리(Future Intelligence and Healthy Valley)의 4대 핵심 프로젝트가 가동될 예정이다.

탄소중립 미래 구축에 대한 약속

Yun 박사는 기후 변화에 대처함에 있어 유제품의 역할에 대해 강조했다. 그는 "Yili는 전 세계적인 지속가능발전 흐름을 수용해 탄소중립 제품 출시와 무공해 공장 운영을 지향하고, 탄소중립 미래를 위한 로드맵(Roadmap to a Net-Zero Carbon)을 발표했다"라며, "또한, 탄소중립 미래를 구축하기 위해 산업 체인 전반에 걸쳐 파트너와 협력하고 있다"고 설명했다.

올 4월, Yili는 2050년 이전까지 산업 체인 전체의 탄소중립 달성을 목표로, 탄소 감축에 대한 시간 제한적 목표를 시작하기 위해 중국 식품 업계에서 가장 먼저 나섰다.

이달 5일, Yili는 '무인쇄, 잉크 절감'을 특징으로 하는 포장도 선보였다. 이 포장은 잉크 감소 인쇄 기술을 적용해 잉크 소비를 60%까지 절약할 수 있다. 외부 상자의 80%는 재생지를 사용했다. 또한, 상자의 손잡이를 종이 손잡이로 업그레이드함으로써, 상자 10만 개당 260kg에 해당하는 플라스틱 사용량을 줄였다.

