'Ensemble Stars!! Music EN', 오늘 iOS와 안드로이드에서 공식 출시

(뉴욕 2022년 6월 16일 PRNewswire=연합뉴스) Happy Elements의 'Ensemble Stars!! Music'이 안드로이드와 iOS에서 공식 출시됐다. 그에 따라, 이달 16일부터 캐나다, 미국, 영국, 호주 및 기타 10개국 플레이어들은 구글 플레이와 앱 스토어에서 Ensemble Stars!! Music 게임을 무료로 다운로드받고, 엄청난 경품에 응모할 수 있다.



프로 사진

- 출시 기념 인-게임 활동 및 업데이트:

- 보장된 뽑기(가챠): 보장된 5성 카드 풀을 제공한다.

- 라이브 및 신곡: 출시 기념행사 중에는 매일 아이템 드롭률이 더 높은 신곡을 노래 목록에 추가할 예정이다.

- 스토리: 아이돌과 더욱 환상적인 여정을 시작하도록, 메인 스토리 챕터 1, 2, 3을 제공한다.

- 쇼핑: 게임에서 처음으로 추가 결제를 한 플레이어에게는 비기너 패키지(Beginner Package), 월별 카드(Monthly Cards) 및 다이아몬드 업(Diamond Up) 혜택을 제공한다.

- 특별 행사: 지도에 있는 모든 미션을 완료하면, Subaru를 더욱 반짝이게 하는 'Sparkling Start Dash Mission', 5성 완전 미개봉 [More Sparkling!] Subaru Akehoshi, Sparkling 10-Scout 티켓 및 기타 보상을 제공한다.

추가 정보는 공식 웹사이트를 참조한다:

https://www.ensemblestars.com/

Ensemble Stars!! Music은 이번 출시를 기념하고, 더 많은 팬과 기쁨을 공유하기 위해 현지 시각 6월 15~21일에 뉴욕의 유명한 타임스스퀘어 대형 스크린에서 게임 영상 광고를 공개한다. 이 게임을 사랑하는 Coser는 이 핵심적인 순간을 보기 위해 현장을 찾을 전망이다. 실제 세계에서 실제 같은 게이밍 영상 앞에서, Coser와 상호작용함으로써 가상 애니메이션 세계와 현실 간의 장벽을 뛰어넘는 특별한 경험을 팬들에게 확실히 선사할 예정이다.



video ads@Times Square

아시아에서 플레이어 수가 1천만 명이 넘는 가장 인기 많은 음악 아이돌 훈련 모바일 게임 중 하나인 Ensemble Stars!! Music은 세계적으로 높은 찬사를 받는 상을 꾸준히 받았다. 해당 상에는 'User's Choice Game of 2021', 구글 플레이 'Best Pick Up& Play', Sensor Tower APAC Awards 2021의 'Best Music Game' 등이 있다. Ensemble Stars!! Music의 영어 버전 출시 발표 이후, 이미 200,000명이 넘는 플레이어들이 공식 사이트에서 사전 등록을 마쳤다. 이는 여러 지역에서 Ensemble Stars!! Music의 인기가 얼마나 높은지를 잘 보여주는 것이다.