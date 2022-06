세인트 데이비드 메디컬 센터 부설 텍사스 심장 부정맥 연구소, 복합 부정맥에 대한 국제 컨퍼런스 주최 성료

텍사스주 오스틴, 2022년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 2022년 6월 2일과 3일에 세인트 데이비드 메디컬 센터 부설 텍사스 심장 부정맥 연구소(TCAI)는 복합 부정맥에 관한 제6차 국제 심포지엄 EPLive 2022를 개최했다. 올해의 행사에는 기록적인 1,250명 이상의 등록했으며, 150명 이상이 직접 참석했다. 싱가포르, 태국, 튀니지, 독일, 한국, 그리스 등 전 세계에서 참가자들이 방문했다.

임상 심장전기생리학자, 전기생리학 분야 종사자들과 심장 박동이 비정상이거나 불규칙한 질환인 복합 심장부정맥 치료에 관심이 있는 일반 심장전문의들이 참석했다. 주요 교육 도구로 세인트 데이비드 메디컬 센터의 새로운 최첨단 전기생리학 센터에서 전문가의 설명과 함께 방송되는 생중계 증례가 사용되었다.

2022년 EPLive 기간 동안 실시된 생중계 증례에는 회복 불가능한 전기천공법을 포함하여 TCAI 의사들이 개척한 새로운 기술이 포함되었다. 이 기술은 제어된 전기장을 사용하여 심장에 작은 흉터를 만들어 불규칙한 전기 신호를 차단하고 잠재적으로 환자의 정맥, 동맥 또는 신경 손상의 위험을 줄이도록 하여 심장 부정맥 환자에게 도움이 된다.

TCAI의 심장전기생리학자, 수석 메디컬 디렉터 겸 EPLive 교육 과정 디렉터인 안드레아 나탈레(Andrea Natale) M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C.는 "기록적인 등록 수의 참석자들에게 공개된 최첨단 기술 등, 이번 행사는 지금까지 진행했던 행사 중 진정으로 가장 중요한 EPLive였습니다."라고 말했다. 이어 "EPLive는 전 세계 환자의 삶에 긍정적인 영향을 미치기를 바라는 전기생리학 치료 옵션의 범위를 확장하는 데 주도적인 역할을 하고 있습니다."라고 덧붙였다.

EPLive에는 4개의 세션이 있으며, TCAI 그리고 Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation(콜롬비아), Cardiovascular Center Brussels, Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital(영국), Mass General Hospital, Mass General Hospital, Methodist Hospital(텍사스 휴스턴), Montefiore Hospital(뉴욕), Monzino Cardiology Center(이탈리아), Mt. Sinai Hospital(뉴욕), Pacific Heart(캘리포니아), University of Arkansas Medical Center, UCLA, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University Hospital of Brussels, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University, Westside Regional Medical Center(플로리다), Yeditepe University(터키)와 같은 세계 최고의 센터에서 제공하는 생중계 및 녹화된 증례로 구성되었다.

EPLive 2022에서는 안드레아 나탈레(Andrea Natale) 박사의 시연 외에도 교육 과정 공동 디렉터인 아민 알-아마드(Amin Al-Ahmad) M.D.와 쉐인 베일리(Shane Bailey) M.D., 모하메드 바시우니(Mohamed Bassiouny) M.D., 데이비드 버크하트(David Burkhardt) M.D., 데이비드 버클랜드(David Burkland) M.D., 로버트 캔비(Robert Canby) M.D., 폴 코핀(Paul Coffeen) M.D., 조셉 콜링하우스(Joseph Gallinghouse) M.D., 브라이언 그리트(Brian Greet) M.D., 에릭 호에니케(Eric M. Hoenicke) M.D., 로드니 호튼(Rodney Horton) M.D., 패트릭 흐라니스키(Patrick Hranitzky) M.D., 데이비드 케슬러(David Kessler) M.D., 하비에르 산체스(Javier Sanchez) M.D., 카말라 타미리사(Kamala Tamirisa) M.D., 센틸 탐비도래(Senthil Thambidorai) M.D., 데이비드 초프(David Tschopp) M.D., 제이슨 자그로즈키(Jason Zagrodsky) M.D.를 포함한 여러 TCAI 의사의 발표가 진행되었다.

의사들은 컨퍼런스에서 최대 14시간의 미국 의사협회(American Medical Association, AMA) 의사인증(PRA) 카테고리 1 Credit™을 받았다.

더 자세한 내용은 EP-Live.com에서 확인할 수 있다.

