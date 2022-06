WEKA, AI 및 차세대 워크로드를 위한 업계 최초의 멀티 클라우드 데이터 플랫폼 공개

4 세대 플랫폼은 선택한 클라우드에서 조직이 이전에 '불가능'했던 워크로드를 실행할 수 있도록 지원하는 새로운 하이퍼스케일러 통합 기능에 더해 개선된 데이터 축소, 새로운 사용자 인터페이스, 풍부한 데이터 서비스를 제공하여 데이터 이동, 처리 및 관리를 간소화한다

캘리포니아주 캠벨, 2022년 6월 15일 /PRNewswire/ -- AI 기업을 위한 데이터 플랫폼인 WEKA는 오늘 AI(인공 지능), ML(머신러닝), 기타 차세대 워크로드로 혁신하고 첫 시장 진출 성과를 달성하고자 하는 조직을 위해 온프레미스, 에지, 하이브리드, 그리고 멀티 클라우드 환경 전반에 걸쳐 일관적이고 확장 가능한 고성능 데이터 관리 경험을 제공하는 4세대 통합형 소프트웨어 기반 플랫폼을 공개했다.

AI와 ML을 사용하여 디지털 우선 전략을 수용하고 혁신적인 통찰력과 발견을 활용하고자 하는 조직이 클라우드로의 대대적인 전환을 가속화하는 이유는 코로나19 팬데믹과 이후 공급망 제약으로 인한 글로벌 혼란 때문인 경우가 크다.

IDC의 엔터프라이즈 인프라 부문 부사장인 에릭 버게너(Eric Burgener)는 "현재 90% 이상의 글로벌 기업이 데이터 중심 비즈니스 모델로 적극적으로 전환하고 있어, 조직 전체에서 애플리케이션을 배포하고 소비하는 방식에서 더 큰 유연성과 민첩성이 필요해지고 있습니다."라고 말했다. 이어 "대규모 분석 워크로드를 지원하려면 많은 조직이 하이브리드 클라우드 환경을 선택하고 여러 퍼블릭 클라우드에 접근해야 할 수도 있습니다. 이는 AI 및 머신 러닝과 같이 성능 집약적인 애플리케이션을 배포할 때 엄청난 문제를 초래할 수 있습니다. 기존의 데이터 인프라가 분산된 환경에서 필요한 규모와 데이터 이동을 제공하는 어려움을 겪을 수 있으며, 그 결과 AI/ML 이니셔티브가 중단되거나 심지어 실패할 수도 있기 때문입니다."라고 덧붙였다.

WEKA는 조직이 선택한 클라우드와 하이브리드 클라우드 및 에지 환경에서 이처럼 엄청나게 큰 규모의 성능 집약적인 워크로드를 실행하여 조직이 AI를 활용하고 미래를 혁신할 수 있도록 지원하고 있다. 4세대 WEKA® 데이터 플랫폼(WEKA® Data Platform)은 데이터와 애플리케이션의 위치와 관계없이 동급 최고의 경제성으로 일관된 고성능, 강력한 데이터 서비스 및 원활하고 간소화된 데이터 관리 경험을 제공한다. 새롭게 출시된 제품의 주요 특징과 기능은 다음과 같다.

WEKA의 공동 창업자이자 최고경영자인 리란 즈비벨(Liran Zvibel)은 "세계 최대 기업 및 연구기관은 이제 혁신과 발견, 비즈니스 차별화를 위해 대규모 AI 및 ML 활용에 전념하고 있습니다."라고 말했다. 이어 "AWS, Azure, GCP, OCI와 같은 하이퍼스케일 퍼블릭 클라우드는 이러한 중요한 변화 및 혁신 엔진을 추진하는 데 필요한 민첩성과 규모의 경제성을 제공할 수 있지만, WEKA 데이터 플랫폼은 하이브리드 및 현재 멀티 클라우드 환경에서 AI/ML 워크로드에 대한 가치를 해결하는 핵심입니다. WEKA는 기업이 클라우드 종속(lock-in)을 피하고 타의 추종을 불허하는 경제성으로 비즈니스를 운영할 수 있도록 특별한 도움을 줄 수 있습니다."라고 덧붙였다.

4세대 WEKA 데이터 플랫폼의 이점, 기능, 개선 사항에 대한 자세한 내용은 https://www.weka.io/multicloud와 블로그(https://www.weka.io/blog/weka4/)에서 확인할 수 있다.

WEKA 소개

WEKA는 AI(인공 지능), ML(머신러닝) 및 기타 차세대 워크로드를 위한 업계 최초의 멀티 클라우드 데이터 플랫폼을 제공합니다. WEKA® 데이터 플랫폼(WEKA® Data Platform)의 첨단 아키텍처는 복잡한 데이터 관리 문제를 해결하고 온프레미스, 에지, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 대규모로 일관된 뛰어난 성능을 제공하도록 최적화되었습니다. WEKA는 포춘 50대 기업 중 8개 기업을 포함하여 세계 최고의 기업 및 연구기관을 위한 혁신, 연구 및 발견을 가속화하고 있으며 AI를 통해 시장 최초의 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다. WEKA는 히타치(Hitachi), HPE, 엔비디아(NVIDIA)를 포함하여 9개의 세계적 수준의 전략적 투자자들의 지원을 받고 있으며, 전 세계 20개 이상의 국가에서 운영되고 있습니다. 보다 자세한 정보는 https://weka.io에서 확인할 수 있습니다.

