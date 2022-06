TAJ, 2년 연속 세계에서 가장 강력한 호텔 브랜드로 선정

- 세계 선도적 브랜드 가치 평가 컨설팅 기업 Brand Finance 발표

뭄바이, 인도, 2022년 6월 15일 /PRNewswire/ -- 인도 최대의 호스피탈리티 기업 Indian Hotels Company (IHCL)[https://www.ihcltata.com/ ]의 발표에 따르면, 자사의 대표 브랜드 Taj[ https://www.tajhotels.com/ ]가 Brand Finance로부터 2022 세계에서 가장 강력한 호텔 브랜드(World's Strongest Hotel Brand)로 선정됐다고 한다. 세계 굴지의 브랜드 가치 평가 컨설팅 기업인 Brand Finance가 발표하는 연례 'Hotels 50 2022' 보고서는 세계에서 가장 가치 있고 강력한 호텔 브랜드를 선정한다.

TAJ IS WORLD’S STRONGEST HOTEL BRAND FOR SECOND CONSECUTIVE YEAR