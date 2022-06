Eversheds Sutherland, 새로운 연구 결과 발표

- 인재, 기술, 무역이 합병 및 인수의 핵심 동인으로 밝혀져

런던 2022년, 2022년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 법률 사무소 Eversheds Sutherland가 새로운 M&A 보고서를 발표했다. 'Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A' [ https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/m-a-report/index.page ]라는 제목의 이 보고서에 따르면, 글로벌 비즈니스 리더의 70%가 인재, 기술, 무역이라는 '삼두마차'를 미래 M&A 비즈니스 전략의 핵심 요소로 간주하는 것으로 나타났다.

- 인재: 비즈니스 리더의 72%는 인재의 유지 및 확보가 향후 1년간 조직의 비즈니스 전략에서 중요한 사항이라고 생각한다. 5명 중 3명(62%)은 인재 확보 경쟁이 계속됨에 따라 '대퇴직(Great Resignation)'이 M&A의 기폭제 역할을 하는 것으로 보고 있다.

- 기술은 조직의 비즈니스 전략을 지속해서 주도하고 있다. 비즈니스 리더의 약 80%는 사이버 보안 개선을 모색 중이고, 4분의 3은 디지털 변혁을 추구하는 것으로 나타났다. M&A는 새로운 기술과 전문성을 흡수하는 빠른 방법으로 여겨지고 있으며, 비즈니스 리더의 74%는 기술 격차의 해소에 M&A가 중요하게 작용한다고 밝혔다.

- 무역: 공급망 혼란과 무역 제재의 영향으로 인해, 비즈니스 리더의 68%는 공급망 탄력성을 높이는 것이 향후 1년간 전략적 M&A에서 우선순위가 될 것이라고 답했다. 또한, 비즈니스 리더의 72%는 공급망 탄력성을 높이는 것이 조직의 향후 1년간 비즈니스 전략에서 중요한 요소라고 강조했다.

* 2022년 4월, 비즈니스 리더의 60%는 우크라이나 침공으로 인한 공급망 혼란으로 인해 비즈니스 전략에서 수직적 통합이 점점 더 중요해질 것이라고 답했다.

Eversheds Sutherland의 글로벌 연구는 2022년 초에 전 세계 16개 시장에 걸쳐 1,200명의 비즈니스 리더를 대상으로 진행한 여론 조사를 기반으로 한다. 다양한 분야의 응답자들은 상세하고 광범위한 글로벌 관점을 제공했다. 2022년 4월, 75명의 비즈니스 리더를 대상으로 진행한 보조 연구는 진행 중인 우크라이나 침공이 M&A 활동에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공했다.

Eversheds Sutherland의 파트너이자 국제 M&A 책임자인 Eric Knai는 "이번에 'Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A' 보고서를 시장에 발표하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "더 넓은 비즈니스 환경에서 수년에 걸친 격동의 세월과 함께, 최근 우크라이나 분쟁을 겪으면서 급변하는 경제로 인해 리더들은 조직이 미래에도 최선의 입지를 확보하기 위한 방안을 시급히 모색하기 시작했다"고 설명했다. 이어 그는 "당사의 연구에 따르면, 대다수의 비즈니스 리더는 인재, 기술, 무역을 M&A 환경에 영향을 미치는 주요 요인으로 보고 있는 것으로 나타났다"고 말했다.

Eversheds Sutherland의 파트너이자 미국 M&A 책임자인 Robert Copps는 "우크라이나 침공, 인플레이션과 에너지 가격 상승, 금리 인상, 주식 시장의 혼란, 글로벌 팬데믹의 지속적인 영향 등, 다양한 요인이 M&A 환경에 영향을 미치고 있다"면서 "이러한 도전과제에도 불구하고, 조직은 성장을 위해 필요한 긴급한 전략적 격차에 계속 직면하고 있다"고 말했다. 그는 "이번 연구로 인해, M&A를 통해 이러한 격차를 해소하기 위한 노력을 이어가고자 하는 것을 알 수 있었다"라고 설명했다.

