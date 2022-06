화웨이, AI, 5G 및 사용자 경험 혁신할 새로운 발명 발표

-- 화웨이, 테마 행사에서 IP 및 혁신 발전 공개

(선전, 중국 2022년 6월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 선전 본사에서 개최한 'Broadening the Innovation Landscape 2022' 포럼에서, 2년마다 수여하는 'Top Ten Inventions' 어워드의 일환으로 여러 가지 핵심 발명을 발표했다.

이 상은 새로운 제품 시리즈를 생성할 가능성이 있고, 기존 제품에서 중요한 상업적 특징이 될 수 있으며, 회사와 산업을 위해 상당한 가치를 창출하는 발명에 수여된다.

상을 받은 발명은 전력 소비량과 회로 면적을 크게 줄이는 가산기 신경망부터 광섬유를 위한 독특한 식별자를 제공하며 업계 판도를 바꿀 '광 홍채'까지 다양하다. 이들 제품은 통신사가 네트워크 자원을 관리하는 한편, 광대역 설치와 관련된 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원한다.

화웨이는 지식재산권 맥락에서 이들 발명을 발표했으며, 지식재산권의 보호와 공유야말로 기술 에코시스템에 매우 중요하다고 믿고 있다.

화웨이 최고법률책임자(Chief Legal Officer) Song Liuping은 "IP 보호는 혁신을 보호하는 데 있어 매우 중요한 사항"이라며 "자사의 특허와 기술을 라이선스함으로써, 전 세계와 자사의 혁신을 공유하고자 한다"고 말했다. 이어 그는 "이는 혁신 지평을 확장하고, 업계를 앞으로 나아가게 하며, 모두를 위해 기술을 발전시키는 데 일조할 것"이라고 언급했다.

국제지식재산보호협회(International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI) 중국지부 대표 Tian Lipu는 "화웨이는 끊임없이 변화하고, 중국 IP의 가치를 세계에 선보이고 있다"고 말했다.

2021년 말 기준, 45,000건이 넘는 특허군에서 화웨이가 보유한 활성 특허 수는 110,000건을 돌파했다. 화웨이는 그 어떤 중국 기업보다 많은 특허를 획득했으며, EU 특허청에 가장 많은 특허를 출원했고, 미국에서 발행한 신규 특허 순위에서 5위를 기록했다. 화웨이는 특허협력조약 출원 측면에서 5년 연속으로 세계 1위를 차지했다.

화웨이 IPR 부서장 Alan Fan에 따르면, 화웨이의 특허 가치는 업계, 특히 무선 기술, 와이파이 및 오디오/비디오 코덱 같은 주류 표준에서 널리 인정받고 있다고 한다.

Fan IPR 부서장은 "지난 5년 동안 20억 개가 넘는 스마트폰이 자사의 4G/5G 특허를 라이선스받았다"라며 "또한, 자동차 분야에서는 화웨이의 특허를 라이선스받은 약 800만 대의 커넥티드 차량을 매년 소비자에게 인도하고 있다"고 설명했다.

또한, 화웨이는 주류 표준을 위한 '원스톱' 라이선스를 제공하고자 특허 라이선스 관리 업체와 활발하게 협력하고 있다.

Fan IPR 부서장은 "260개 이상의 기업이 특허 풀을 통해 자사의 HEVC 특허 라이선스를 획득했다"라며 "이들 장치를 합하면 10억 대가 넘을 것"이라고 말했다. 그는 화웨이가 전 세계 와이파이 장치를 위해 자사 특허에 대한 '신속한 접근성'을 업계에 제공할 새로운 특허 풀을 구축하는 논의를 진행 중이라고 덧붙였다.

또한, 화웨이는 라이선싱 전문가 및 기타 주요 산업 특허권자와 함께 5G 특허를 위한 공동 라이선싱 프로그램도 논의 중이다.

세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO) 중국 사무소장 Liu Hua는 혁신에 대한 화웨이의 꾸준한 집중에 찬사를 보냈다. 그는 "화웨이는 앞으로도 혁신을 핵심으로 삼고, 높은 수준의 국제 경쟁에 참여할 것으로 기대된다"고 말했다.

전 유럽특허청 부사장 Manuel Desantes는 "전 세계적으로 급격한 변화를 겪고 있는 상황에서, 중요한 것은 등록 특허나 발명품의 수가 아니다"라며 "IP 시스템은 보호할 만한 가치가 있는 창작이 실제 가치를 제공할 수 있도록 보장해야 할 것"이라고 강조했다.

올해 화웨이는 혁신 관행과 관련해 세 번째 혁신 및 IP 테마 행사를 개최했다. 화웨이는 매년 연구개발 부문에 매출의 10% 이상을 투자한다.

연구개발비 측면에서, 화웨이는 2021 EU 산업 R&D 투자 스코어보드(EU Industrial R&D Investment Scoreboard)에서 2위에 올랐다. 2021년, 화웨이는 연구개발 부문의 투자를 1천427억 위안으로 확대했다. 이는 화웨이의 총수익 중 22.4%에 해당한다. 지난 10년 사이에 화웨이가 연구개발 부문에 투자한 총비용은 8천450억 위안을 돌파했다.