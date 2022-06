사우디, 차세대 관광 전문가에 대한 최대 규모 투자 프로그램 개시

- 사우디아라비아, 관광 부문에서 100,000명 이상의 청년 훈련에 1억 달러 투자

- 'Tourism Trailblazers' 프로그램, 모든 경력 수준에서 실습생 발전 도모

- 전 세계 최고의 관광 실습 교육기관으로부터 지원받아

제다, 사우디아라비아, 2022년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 관광부(Ministry of Tourism)가 번성하는 자국의 관광 산업에서 경력을 쌓는데 필요한 핵심적인 호스피탈리티 기술을 100,000명의 사우디 청년에게 교육하는 새로운 프로그램을 발표했다.



제다에서 열린 제116회 세계관광기구(World Tourism Organization) 집행위원회 회의에서 사우디아라비아 관광부 장관 Ahmed Al Khateeb는 'Tourism Trailblazers' 프로그램을 발족했다. 이 프로그램은 관광 산업의 미래 리더들에게 심층적인 글로벌 경험을 제공할 예정이다.

이 프로그램은 2022년에 100,000명의 사우디 인력을 훈련시키는 것을 목표로 한다. 이 캠페인은 2020년 말에 사우디아라비아의 급성장하는 관광 산업에서 새로운 인적 자원 개발 전략을 필두로 막을 올렸다. 이 캠페인은 더 많은 사우디 인력을 관광 부문으로 유치하는 것을 지향한다.

사우디아라비아 관광부 장관 Ahmed Al Khateeb는 "지금 청년에게 투자하는 것은 정말 중요한 사안"이라며 "지역과 국제적인 차원에서 관광 부문을 지원하고 촉진할 재능과 포부를 가진 숙련된 노동력을 창출하는 것은 비전 2030의 실현에도 매우 중요할 것"이라고 강조했다. 그는 "이 프로그램은 관광 산업의 미래를 만들어갈 적합한 기술, 지원 및 기회를 청년에게 제공함으로써, 청년들에게 힘을 부여하고자 하는 자국의 헌신을 보여주는 것"이라고 설명했다.

Ahmed Al Khateeb 장관 따르면, 이 프로그램에서는 관광 산업 인재를 육성, 발전 및 지원한다는 세 가지 주된 목표를 설정했다고 한다. 이 프로그램은 전문 문화를 전파하고, 초기 단계 전문가들이 관광 산업으로 진출하는 데 필요한 지식과 자격을 얻을 수 있도록 지원하며, 기술 개선을 통해 이들의 성공을 지원하고자 노력한다. 이 프로그램은 실습생이 관광 부문 내에서 일자리를 구할 수 있도록 지원할 예정이다. 여기에는 사우디아라비아 전역에 걸친 계절 일자리, 시간제 일자리 또는 정규 일자리 기회도 포함된다.

또한, Ahmed Al Khateeb 장관은 "2030년까지 관광 부문에서 100만 개의 신규 일자리를 창출하는 것을 포함해, 국가 관광 전략과 사우디 비전 2030 목표를 달성하기 위해 이 이니셔티브를 비롯한 여타 다른 프로그램이 마련된 것"이라고 강조했다.

인적자본부(Human Capital) 차관 Mohammed Bushnag은 "이 정도로 큰 규모의 재정 투자는 청년들이 성공을 거두는 데 필요한 도구를 제공하고자 하는 우리의 결단력을 보여주는 것"이라며 "오늘날 사우디 국민 중 4분의 3이 관광 산업을 성공 가능한 경력 선택지로 보고 있다"고 밝혔다. 그는 "사우디아라비아가 관광 부문에서 세계적인 관광 대국으로 꾸준히 부상하고 있는 가운데, Tourism Trailblazers 프로그램은 청년들의 꿈을 지지하고, 이들이 최고의 글로벌 교육기관에서 교육을 계속 받을 수 있도록 지원하는 것이 정말 중요하다"라고 설명했다.

이 프로그램에 참가하는 청년들은 프랑스, 스페인, 스위스, 영국, 호주 및 이탈리아의 주요 국제기관에서 장학금을 받을 수 있다. 프로그램은 갓 대학을 졸업한 학생뿐만 아니라, 이미 업계에 종사하고 있는 사우디 국민과 관광, 호스피탈리티, 요리, 서비스 및 판매 분야에서 경력을 시작하고자 하는 이들에게도 열려 있다.

Ahmed Al Khateeb 장관은 "고도로 전문적인 이 프로그램이 자신 있게 노동 시장에 진출하는 데 필요한 기술과 자격을 제공함으로써, 장학금 실습생에게 힘을 부여할 것"이라고 덧붙였다.

사우디아라비아 관광부(Ministry of Tourism of Saudi Arabia) 소개

사우디아라비아 관광부는 사우디 관광청(Saudi Tourism Authority)과 관광개발기금(Tourism Development Fund)의 지원을 받아 사우디의 관광 생태계를 주도하고 있다. 이 부처는 사우디 왕국의 관광 부문 전략을 수립하고, 정책 및 규정 개발, 인적자원 개발, 통계 수집 및 투자 유치를 담당한다.

사우디아라비아 관광부는 사우디아라비아를 글로벌 관광지로 홍보하는 사우디 관광청과 이 부문의 개발을 위해 자금을 지원하며 부처의 투자 전략을 실행하는 관광개발기금과 협력하며 활동하고 있다.

Ahmed Al Khateeb 장관이 이끄는 이 부처는 2019년 사우디아라비아가 역사상 처음으로 국제 레저 관광객에게 문을 열게 되면서 2020년 2월에 설립됐다. 사우디아라비아는 2030년까지 1억 명의 관광객을 맞이해 GDP에 대한 관광 부문의 기여도를 3%에서 10%로 높이는 것을 목표로 하고 있다.

유엔세계관광기구(United Nations World Tourism Organization) 소개

유엔세계관광기구(UNWTO)는 책임 있고 지속가능하며 보편적으로 접근할 수 있는 관광의 촉진을 담당하는 유엔 기관이다.

관광 분야의 선도적인 국제기구인 UNWTO는 경제 성장, 포용적 개발 및 환경적 지속가능성의 원동력으로서 관광을 장려하고, 전 세계 지식 및 관광 정책을 발전시키는 데 있어 리더십과 지원을 제공한다.

