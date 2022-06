RF elements, 자사 제품군 확대

-- 2.4GHz/3GHz Array Sector 안테나 및 저가형 StarterHorn™ 안테나 출시

브라티슬라바, 슬로바키아, 2022년 6월 9일 /PRNewswire/ -- RF elements(R)가 3GHz와 2.4GHz 대역용으로 5종의 신제품 Array Sector 안테나를 출시하고, 5GHz 대역용 혼 안테나를 추가함으로써 가장 많이 사용되는 주파수 대역용 안테나 도구 모음을 강화한다.

RF elements expands its offer by 2 & 3 GHz Array Sector Antennas and an affordable StarterHorn™ antenna line.