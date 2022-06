Cloud4C, AWS SAP 컴피턴시 획득

(서울, 대한민국 2022년 6월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 선도적인 글로벌 클라우드 마이그레이션 및 관리 서비스 제공업체인 Cloud4C(클라우드포씨)는 오늘 Amazon Web Services(AWS) SAP 컴피턴시(Competency)를 획득했다고 발표했다. AWS SAP 컴피턴시 파트너로서, Cloud4C는 SAP 구현, 마이그레이션 및 혁신에서 실행 가능한 기술 역량 및 성공을 입증했다. Cloud4C의 SAP 전문가는 통찰력, 도구, 방법 및 표준화된 모범 사례를 전문적으로 활용하여 AWS에서 SAP 환경 마이그레이션 및 전환을 간소화한다.

AWS는 스타트업에서 글로벌 기업에 이르기까지 확장 가능하고, 유연하며, 비용 효율적인 솔루션을 지원한다. 이러한 솔루션의 원활한 통합 및 배포를 지원하기 위해 AWS는 고객이 업계 경험과 전문지식을 갖춘 AWS 파트너를 식별할 수 있도록 지원하는 AWS 컴피턴시 프로그램[https://aws.amazon.com/partners/competencies/ ]을 만들었다.

Cloud4C Korea의 서피터 지사장은 금번 컴피턴시 획득에 대해 "전 세계 기업들은 클라우드 우선 SAP 구현으로 발전해 나아가고 있으며, 특히 클라우드 네이티브 혁신을 통합하여 고가용성과 무손실 및 스마트 성능을 실현하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "신뢰할 수 있는 SAP 파트너이자 AWS 파트너인 Cloud4C는 지난 10년간 자동화, 민첩성, 효율성을 육성하며 클라우드 진화에서 지능형 SAP의 최전선에 서 왔다"며 "AWS SAP 컴피턴시를 획득함에 따라, SAP 워크로드를 AWS로 이전하려는 조직의 요구사항을 충족하기 위한 당사의 역량이 한층 강화됐다"고 강조했다.

최고의 애플리케이션 중심의 클라우드 관리형 서비스 공급자(Cloud Managed Service Provider, MSP)이자 AWS 고급 컨설팅 파트너(Advanced Consulting Partner)로서, Cloud4C는 클라우드 전환에 있어 SAP에 대한 자동화 '엔드 투 엔드' 접근 방식으로 가장 잘 알려져 있다. Cloud4C의 서비스에는 거의 중단 없는 업계 최고의 가동 시간에 대한 개런티와 함께, 인프라에서 애플리케이션 로그인 계층에 이르기까지 단일 SLA(서비스 수준 계약) 내에서 심층적인 SAP 환경 평가, 블루프린팅, 클라우드 마이그레이션에 대한 SAP, 현대화 및 관리가 포함된다. Cloud4C의 차별적인 포인트로는, 이미 다수의 수상 경력이 있으며 Cloud4C의 고유 서비스 제공 방법론을 기반으로 개발한 자체 자동화 솔루션인 Self-Healing Operations Platform(SHOP)을 통해 전체 전환 프로세스를 AIOps, SAP Migration Factory 및 단일 창에서의 보편적인 운영 관리 등을 손쉽게 할 수 있도록 제공한다는 점이다. 이러한 Cloud4C의 확장된 초자동화 및 지능형 사이버 보안 기능 등을 바탕으로 Cloud4C는 AWS 기반 SAP를 구상하는 기업의 강력한 파트너 역할을 한다. Cloud4C는 오늘날 한국을 포함한 26개국에서 RISE with SAP 및 SAP S/4HANA의 신뢰할 수 있는 공급업체이자 세계 최고의 SAP ERP Cloud(HANA Enterprise Cloud) 제공기업 중 하나다.

Cloud4C는 또한 SAP 및 AWS의 모범 사례를 결합하고 활용하는 전용 SAP 및 AWS Centers of Excellence를 보유하고 있다. Cloud4C 자체 AWS 기반 SAP 전문가들은 MCOS(Multiple Components One System), MCOD(Multiple Components in One Database), MDC(Multitenant Database Containers) 등과 같은 최적화된 아키텍처를 검토, 테스트 및 제공하여 기업이 운영 전반에 걸쳐 대규모의 전례 없는 민첩성을 달성할 수 있도록 지원한다. 이러한 혁신적 결과에는 스택 전반에 걸친 간소화된 개요를 비롯하여, 비즈니스 지능형 통찰력을 끊임없이 제공하는 보다 스마트한 데이터베이스 관리, 그리고 더 빠른 혁신을 위한 마이크로서비스 중심 개발 운영 등이 포함된다. Cloud4C의 통합 관리 전문성으로 클라우드의 엔터프라이즈 SAP 환경이 엔드 투 엔드로 강화됨에 따라, 더 높은 수익의 일관된 결과가 보장된다. 무엇보다, Cloud4C 자체 독점적인 클라우드 비용 최적화 기술은 기업이 SAP 워크로드에 대한 클라우드 스프롤(sprawl)을 줄이고 중복 프로비저닝을 필터링함으로써 최소 비용으로 뛰어난 민첩한 성능을 제공하도록 지원한다. 수년간 Cloud4C의 고객들은 클라우드 전환 여정에서 SAP의 총 소유비용(TCO)의 최대 50%까지 절감했다.

Cloud4C는 AWS 기반의 엔드 투 엔드 SAP 전환을 위해 즉시 이용할 수 있는 파트너다.

