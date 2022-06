투미와 Razer™, 6월 3일에 e스포츠에서 영감을 얻어 만든 한정판 가방을 선보인다

뉴욕과 캘리포니아주 어바인, 2022년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 이번 봄, 해외여행 및 라이프스타일 브랜드인 투미(TUMI)가 게이머를 위한 선도적인 글로벌 라이프스타일 브랜드인 Razer와 협업한다. 이 두 브랜드는 함께 투미 베스트 셀러 제품을 게이머를 위한 한정판 장비로 새롭게 재해석했다. 이번 협업은 투미의 혁신 및 설계 우수성과 글로벌 게임 및 e스포츠 커뮤니티에서 가장 인정 받는 Razer의 상징적인 미적 감각 및 브랜딩을 활용한다.

e스포츠 업계 내에서 투미의 입지를 강화할 수 있을 것으로 큰 기대를 모으고 있는 4개의 공동 브랜드 스타일은 6월 3일(오전 8시 PDT, 오전 11시 EDT, 오후 5시 CEST, 오후 11시 SGT)에 선보일 예정이다. 각 제품은 투미 DNA에 Razer의 뱀 세 마리 로고와 시그니처 색상인 녹색을 적용했다.

어디든지 들고 다닐 수 있는 15인치 노트북 커버는 게이머의 가장 소중한 노트북을 안전하게 보호하고 보즈만 슬링은 코드, 휴대용 게임 장비 등을 담을 수 있는 최고의 휴대용 가방이다. 패딩 처리된 노트북 포켓이 있는 핀치 백팩은 대형 장비를 휴대할 수 있도록 설계되었다. 또한 게이머들은 위해 인터내셔널 익스팬더블 4휠 캐리온 러기지 손잡이 위에 가방 추가(Add-A-Bag) 슬리브를 끼워 완벽한 여행용 키트를 완성할 수 있다. 바로 투미 제품임을 알 수 있는 이 케이스는 인기 있는 19도의 사선이 특징이다. 셀과 안감 모두 재활용 소재로 제작되어, 투미와 Razer의 지속 가능성에 대한 노력을 강조한다. 또한, 전 세계인들이 여행을 떠날 때 전자 기기를 충전할 수 있는 USB-C 포트도 있다.

이 한정판 컬렉션은 각 제품 스타일마다 단 1,337개의 제품만 전 세계에 출시된다. '1337' 또는 '엘리트'의 약어인 'LEET'는 게이머로 특별히 선택되었으며, e스포츠 선수는 가장 숙련된 게이머를 나타내기 위해 이것을 사용한다.

두 브랜드는 이 컬렉션을 위해 협력했을 뿐만 아니라 캡슐에 생명을 불어넣는 미래 지향적인 캠페인 컨셉을 제시했다. 움직임으로 가득한 동영상은 메타버스에 있으며 'Carry Hard'라는 슬로건과 함께 팀이 우승하도록 이끈 게이머들의 투지에 찬사를 보낸다.

투미의 크리에이티브 디렉터 빅토르 산즈(Victor Sanz)는 "당사는 Razer와의 파트너십을 통해 e스포츠를 완전히 수용했습니다. 투미는 이들 게임 커뮤니티의 태도와 열정에 부합하는 새롭고 흥미로운 제품을 제공하고자 합니다."라고 전했다. 이어 "이들의 라이프스타일은 당사가 제품을 생산하는 방법과 고객의 삶의 모든 측면에 진정으로 초점을 맞추는 방법과 평행을 이루고 있으며, 당사는 고객이 목표를 달성할 수 있도록 최고의 제품을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 덧붙였다.

Razer의 비즈니스 개발 AD(Associate Director) 애디 탠(Addie Tan)은 "투미와 협력하여 이 독점 컬렉션을 게임 커뮤니티에 소개하게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다. 이어 "당사는 팬들이 활동적인 라이프스타일을 주도하고 있으며 가끔은 이동할 때 소중한 배틀 스테이션을 휴대해야 한다는 사실을 알고 있습니다. 그래서 당사는 고품질 여행 장비를 휴대해, 이동 중에도 계속해서 승리할 수 있도록 다양성과 기능성을 균형 있게 제공하고자 했습니다."라고 덧붙였다.

투미 | Razer 한정판 캡슐은 전 세계의 일부 투미 매장, TUMI.COM, Razer.com, 일부 중국 내 Razer 매장, TMall 및 JD(중국)와 같이 일부 전문 소매점에서 구매할 수 있다.

컬렉션 소매가:

투미 | Razer 인터내셔널 익스팬더블 4휠 캐리온 러기지 895달러, 765유로

투미 | Razer 핀치 백팩 – 15인치 노트북 675달러, 575유로

투미 | Razer 보즈만 슬링백 425달러, 365유로

투미 | Razer 노트북 슬리브 – 15인치 노트북 195달러, 175유로

투미 소개

1975년 이래 투미는 이동 중 생활의 모든 측면을 업그레이드하고, 단순화하며, 아름답게 하기 위해 설계된 세계적인 수준의 비즈니스, 여행 라이프스타일 및 퍼포먼스 럭셔리 필수품을 만들고 있습니다. 완벽한 기능성과 독창성을 결합하여, 무버(mover)와 메이커(maker)에게 평생의 파트너로서 열정을 추구하는 여정에 힘을 실어 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. 투미 브랜드 제품은 전 세계 75개 이상의 국가의 2,000여 지점에서 판매하고 있습니다. 투미에 대한 자세한 내용은 www.TUMI.com에서 확인할 수 있습니다.

RAZER 소개

Razer™는 게이머를 위한 세계 최고의 라이프스타일 브랜드입니다.

Razer의 뱀 세 마리 트레이드마크는 글로벌 게임 및 e스포츠 커뮤니티에서 가장 인정받는 로고 중 하나입니다. 모든 대륙에서 팬 기반을 가진 이 회사는 세계 최대의 게이머 중심 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 에코시스템을 설계하고 구축했습니다.

수상 경력에 빛나는 Razer의 하드웨어로는 고성능 게임 주변 기기와 블레이드 게임 노트북 등이 있습니다.

1억 7천 5백만 명 이상의 사용자를 보유하고 있는 Razer의 소프트웨어 플랫폼에는 Razer Synapse(사물 인터넷 플랫폼), Razer Chroma RGB(수천 개의 장치와 수백 개의 게임/앱을 지원하는 고유한 RGB 조명 기술 시스템), Razer Cortex(게임 최적화 프로그램)가 있습니다.

Razer는 또한 게이머, 청소년, 밀레니얼 세대, Z 세대를 위한 결제 서비스를 제공합니다. Razer Gold는 전 세계 최대 게임 결제 서비스 중 하나이며, Razer Fintech는 신흥 시장에서 핀테크 서비스를 제공합니다.

2005년 설립된 Razer는 어바인(캘리포니아주)과 싱가포르에 본사가 있으며, 함부르크와 상하이에 지역 본사를 두고 있습니다. Razer는 전 세계에 18개의 지사를 두고 있으며, 미국, 유럽, 중국에서 게이머를 위한 최고의 브랜드로 인정받고 있습니다.

동영상 - https://mma.prnasia.com/media2/1829946/TUMI_RAZER_15s_1_1.mp4

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829948/TUMI_RAZER_KV7673.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829950/TUMI_RAZER_KV7596.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829953/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0865__1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829955/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0603.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829957/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0569.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1829960/TUMI__RAZER_KV_PACK_B0333_2.jpg?p=medium600