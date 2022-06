어센드, 첸나이 공장 인수 완료

휴스턴, 2022년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈는 인도 첸나이에 위치한 엔지니어링 재료 생산업체 포뮬레이트 폴리머스의 인수를 완료했다. 이번 인수로 남아시아에 어센드의 첫 번째 생산 시설이 설립되었다.

Ascend's Dharm Vahalia, managing director for India, and Mark Power, strategy and growth director, cut the ribbon on the company's purchase in Chennai, India.