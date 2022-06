셔터스톡, 세계 최고의 엔터테인먼트 뉴스 네트워크 중 하나인 스플래쉬 뉴스 인수

이번 인수는 4000명 이상의 기고자로 구성된 글로벌 사진 작가 네트워크와 유명인사, 레드 카펫, 라이브 이벤트에 대한 2,700만 개 이상의 이미지 아카이브를 통해 셔터스톡 에디토리얼의 뉴스룸 서비스를 강화한다

뉴욕, 2022년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼 셔터스톡(Shutterstock, Inc. NYSE: SSTK)은 오늘 뉴스룸 및 미디어 기업을 위한 세계 최고의 엔터테인먼트 뉴스 네트워크 중 하나인 스플래쉬 뉴스(Splash News)의 인수를 발표했다. 30년 이상 유명인사, 레드 카펫, 라이브 이벤트 전반에 대한 이미지 및 동영상 콘텐츠의 선두 소스인 스플래쉬 뉴스는 E! 뉴스(E! News), 피플(People), 데일리 메일(Daily Mail), TMZ, 다우 존스(Dow Jones), 리치(Reach), 뉴스 UK(News UK) 등의 고객과 함께하는 업계의 리더이다. 스플래쉬의 포괄적인 컬렉션에는 2,700만 개 이상의 이미지 아카이브와 4,000명 이상의 사진 작가 네트워크가 포함된다.

