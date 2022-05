QureBio, ASCO 연례 회의에서 Q-1802의 임상적 진보 결과 발표 예정

(상하이 2022년 5월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 암, 염증 및 기타 중증 질환을 치료하는 이중 특이성 항체와 기타 조작된 바이오-세러퓨틱스에 집중하는 임상 단계 생물약제 기업인 QureBio Ltd.에 따르면, 올 6월 3~7일에 열리는 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology, ASCO) 연례 회의에서 자사의 Q-1802 임상 프로그램을 발표할 예정이라고 한다. 이 연구의 관련 결과를 요약한 초록은 ASCO 웹사이트(https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/210075)에 게재됐다.

이번 발표에서는 최초로 인간 대상의 1a/1b상 다센터 개방 레이블 종양학 연구의 예비 결과를 소개할 예정이다. 이 연구의 목적은 표준 치료 후 고형 종양이 재발하거나 난치성이 된 환자를 대상으로 Claudin18.2/PD-L1 이중 특이성 치료제 Q-1802의 안전성과 항암 활성을 평가하는 것이다. 베이징대학교 암병원 및 연구소의 Lin Shen 교수가 이 연구를 지휘했다. 복용량 증가 연구와 복용량 확대 연구에서 나온 Q-1802 단일 치료제의 핵심 데이터에 따르면, Q-1802는 최대 복용량 10mpk에서 우수한 안전성, 내성 및 예비 항종양 활성을 보였다고 한다.

이 연구의 초록은 2022-ASCO-Annual -Meeting Abstracts (#2568)에서 확인할 수 있다. 포스터 세션 정보는 아래 소개 부분을 참고한다. 베이징대학교 암병원 및 연구소 위장종양학과 Dr. Jifang Gong이 제1 저자로서 올 6월 5일(일요일)에 관련 결과를 발표할 예정이다.

세션 제목: 발달 치료-면역 치료(Developmental Therapeutics-Immunotherapy)

세션 유형: 포스터 세션

날짜: 2022년 6월 5일(일요일)

시간: 8:00 AM - 11:00 AM (시카고 시각, CDT)

위치: 홀 A

초록 ID (Temp. ID): 2568 (368426)

포스터 보드 #: 223

역할 책임: 발표자

주된 경로: 발달 치료-면역 치료 (Developmental Therapeutics-Immunotherapy)

세션은 2022년 6월 5일 시카고 시각으로 8:00 AM(CDT)에 시작한다.

장소: 홀 A-14355

발표자: Dr. Jifang Gong

발표 시간: 8:00 AM - 11:00 AM(시카고 시각, CDT)

Q-1802 소개

인간화된 이중 특이성 항체 Q-1802는 임상시험에 들어간 최초의 FDA 승인 Claudin18.2/PD-L1 이중 특이성 치료제다. Q-1802는 동물 모형 연구에서 우수한 항암 활성과 우수한 안전성까지도 보였다. Q-1802는 여러 가지 면역 기제를 이용해 종양 세포를 사멸하고, Claudin18.2 양성 고형 종양에 대해 고유의 치료 기회를 제공한다. 또한, Q-1802는 리터당 4g의 적정 농도에서 견고한 물리 화학적 성질과 우수한 생산성을 보였다.

QureBio Ltd. 소개

QureBio Ltd.는 난치성 암, 염증 및 기타 중증 질환 치료를 포함해 시급하고 충족되지 못한 임상 수요를 위한 혁신적인 생물약제에 집중하는 임상 단계 생물약제 기업이다. 관련 분야에서 연구하던 노련한 과학자들이 설립한 QureBio Ltd.는 이중 및 삼중 특이성 항체를 위한 혁신적인 플랫폼을 포함해 조작된 바이오-세러퓨틱스를 위한 일련의 독자적인 기술을 구축했다.

2017년 Viva Bio-Innovator가 제공한 자금으로 설립된 QureBio Ltd.는 이후 Jundu Investment, Watson Capital, Shenzhen Capital Group, New value Capital, Bocom Industrial Investment (Hangzhou) Equity Investment Partnership, Suzhou Oriza Holdings, Hangzhou CAPITAL GuoShun, Zhuhai Longmen Capital Management, Shanghai Pudong Kechuang Group, Shenzhen LiheHongxin Venture 및 Three Rivers Capital로부터 일련의 투자금을 받았다. QureBio Ltd.는 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 약 2억 위안을 확보했다.

QureBio Ltd.는 충족되지 못한 의학적 수요를 위해 독특한 치료제를 개발하고자 파트너들과 협력하며, BRL Medicine, BioMap, Precision Scientific 및 중국 내 업계 선두주자인 Hengrui Pharmaceuticals를 포함해 일련의 업계 파트너들과 지속해서 협력해왔다.