Yidu Tech 회장 Gong Rujing, WEF 연례 회의 2022 참석

-- 디지털 경제 발전을 도모하는 기술 혁신

(홍콩 2022년 5월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 5월 22~26일에 스위스 다보스에서 2022년 세계경제포럼(WEF) 연례회의가 열렸다. 23일, Yidu Tech Inc.(HKEx: 2158)의 설립자이자 회장 겸 CEO인 Gong Rujing은 "중국 투자와 경제 전망(China Investment and Economic Outlook)"에 관한 원탁회의에 초청받아, 중국 경제의 회복탄력성과 투자 전망 등과 같은 주제에 대해 논의했다.

이 원탁회의에는 Shanghai Advanced Institute of Finance 부학장 겸 금융학 교수 Zhu Ning, KraneShares CEO Jonathan Krane, NYSE Group Inc. 부회장 겸 최고상업책임자(CCO) John Tuttle 및 New Development Bank 사장 Marcos Troyjo 등도 참석했다.



