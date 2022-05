아랍에미리트 대기업 VPS Healthcare, Burjeel Holdings 설립

-- 아랍에미리트를 기반으로 하는 민간 헬스케어 서비스 플랫폼, 세계경제포럼 연례회의와는 별도로 우크라이나 전쟁 난민에게 50건의 소아 줄기세포 이식 수술을 제공하기로 약속

다보스, 스위스, 2022년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 이달 22일, 아랍에미리트를 기반으로 하는 VPS Healthcare가 다보스에서 열린 세계경제포럼 연례회의와는 별도로 Burjeel Holdings를 설립하기로 했다고 발표했다. Burjeel Holdings의 설립 목적은 아랍에미리트, 오만 및 GCC 전역에서 헬스케어 라인을 통합하는 것이다. VPS Healthcare 산하에 설립된 중개 지주회사인 Burjeel Holdings는 병원, 전문의원 및 관련 서비스 네트워크 전반에 걸쳐 인정 어린 치료를 높은 연속성으로 제공해온 VPS Healthcare의 전통을 이어갈 예정이다.

Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman and Managing Director of VPS Healthcare, launching Burjeel Holdings to consolidate the organization's healthcare offerings on the side