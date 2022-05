글로벌 맥주 브랜드 코로나, 코로나 스튜디오 오리지널 콘텐츠 시리즈의 두 번째 시즌 "Free Range Humans"를 통해 사람들이 자연의 부름에 응답하도록 격려

코로나, 사람들이 야외 활동을 다시할 수 있도록 자연에서 영감을 얻은 캠페인에 자금 지원

런던, 2022년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 앤하이저부시 인베브의 글로벌 브랜드 코로나는 오늘 수상 경력에 빛나는 오리지널 콘텐츠 시리즈 Free Range Humans: Nature Is Calling을 오늘 발표했으며, 현재 코로나 유튜브 채널에서 스트리밍되고 있다.



Corona Free Range Humans: Nature Is Calling

지난 200년 동안 세계 도시 인구는 2%에서 50%로 증가했다.* (미국 인구조회국, 2004년) 도시화를 향한 이러한 변화의 가장 놀라운 예는 삶의 90% 이상을 실내에서 보내는 천만 명 이상의 사람들이 거주하고 있는 메가시티이며, 이는 자연과의 깊은 단절을 초래한다. 팬데믹으로 이 문제가 더욱 악화되었다.

글로벌 코로나 부사장 펠리페 암브라(Felipe Ambra)는 "사람들은 자연과의 연결을 갈망하지만, 우리는 일상과 도시의 삶으로부터 제약을 받고 있습니다."라고 말했다. 그는 이어 "Free Range Humans는 사람들이 자연과 다시 연결되는 즐거운 이벤트입니다. 우리는 이를 실현하기 위해 자연이 단 몇 분이라도 도시 거주자들의 신체와 정신의 행복에 긍정적인 영향을 미치는 경험을 할 수 있도록 기간 한정 오아시스를 만들 것입니다."라고 덧붙였다.

미국 이외의 지역에서 코로나 브랜드를 독점 운영 및 판매하는 역동적인 글로벌 콘텐츠 하우스 코로나 스튜디오는 2019년 Free Range Humans를 시작했다. 코로나 브랜드처럼 자연과 해변을 아우르는 이 시리즈는 전 세계적으로 1억 회 이상의 조회수를 기록했다.

시즌 2에서는 일상의 한계에서 벗어나 자연에 더 가까이 다가가기 위해 인생을 바친 전 세계 사람들의 6가지 새로운 에피소드를 집중 조명한다.

코로나의 크리에이티브 파트너 페레이라 오델(Pereira O'Dell)의 닉 손더럽(Nick Sonderup) "시즌 1은 사람들이 삶의 90%를 실내에서 보낸다는 인사이트에 기반을 두었습니다.** 그러나 우리들 중 일부만이 사무직을 떠나 외부에서 의미를 찾으려는 충동을 따릅니다."라고 말했다. 그는 이어 "시즌 2에서는 야외 활동을 하고, 더 의미 있는 일을 찾기로 결정한 6명의 여정을 따라갑니다."라고 덧붙였다.

Free Range Humans 시즌 2 출연자는 다음과 같다.

로이소 둥가 (Loyiso Dunga, 남아공 ), "켈프 지킴이" – 로이소는 11년차 해양 생물학자로, 지구의 대기에서 산소의 절반을 생산하는 데 필요한 수중 켈프 숲을 유지하며 보호하고 있다.

마로이타이 테히오 (Maroitai Tehio, 프랑스령 폴리네시아 ) , "산호 정원사" – 마로이타이는 산호초를 구하기 위해 전 세게적인 운동을 주도하는 조직 코랄 가드너즈(Coral Gardeners)와 함께 보호 네트워크를 구축함으로써 해양 산호초를 지키고 있다. 해양 산호는 모든 해양 생물 중 1/4의 서식지이며, 지난 30년 동안 거의 50%가 사라졌다.

제시카 허친슨 ( Jessica Hutchinson , 캐나다 ) , "생태계 수호자" – 제시카 허친슨은 Redd Fish Restoration Society에서 일하는 복원 생태학자이다. 이들은 함께 북미 태평양 연어 개체군의 서식지 손실 복원에 앞장서고 있다.

산티아고 피게로아 ( Santiago Figueroa , 칠레 ) , "선인장의 아버지" – 산티아고는 현재 50%가 멸종 위기에 처해 있는 칠레 토착 선인장에 집중해 사막을 살리고 있다.

마르티나 알바레스 ( Martina Alvarez , 아르헨티나 / 멕시코 ) , "상어의 대변자" – 마르티나(@oceanomartina)는 상어가 바다에서 가장 무시무시한 포식자라는 잘못된 인식에 맞서 싸우며, 매년 1억 마리 이상의 상어가 불법 조업으로 죽고 있다는 사실에 주목하도록 한다.

제닐톤 "틴호" 페레이라(Zenilton "Tinho" Pereira, 브라질), "바다거북의 보호자" – 틴호는 브라질 해안에서 멸종 위기에 놓인 바다 거북을 보호하기 위해 노력하는 비영리단체 Project Tamar의 일원이다. 부화한 바다거북 1,000마리 중 단 1마리만이 생존하며, 거의 모든 종이 멸종 위기에 처해 있다.

Free Range Humans 시즌 2를 기념하기 위해 코로나는 전 세계의 밀집된 도시 지역에 역동적인 자연의 설치물을 공개함으로써 소비자들이 자연과 다시 연결될 수 있도록 도움을 줄 것이다. 도시의 몰입형 오아시스는 사람들이 위치 표시를 따라가 매력적인 자연의 오아시스에서 잠시 숨을 돌려 자연의 부름에 응답할 수 있도록 할 것이다.

출연자들의 이야기에서 영감을 얻은 사람들에게 코로나의 Free Range Fund를 신청할 것을 권한다. Free Range Fund는 보조금을 받은 사람들이 도약해 자연의 특별한 부름에 응답하는 데 필요한 시드 머니로 사용할 수 있는 7차례의 10,000달러 보조금을 수여할 것이다. 이 기금은 5월 25일 남아공에서 시작해 일부 시장에서 신청서를 접수하며, 시장마다 한 명의 수상자를 선정할 예정이다.

Free Range Humans는 원래 광고회사 위든앤케네디 암스테르담(Wieden+Kennedy Amsterdam)에서 구상했으며, 페레이라 오델(Pereira O'Dell)이 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼으로 개발하고, 몬스터 칠드런(Monsters Children)이 제작했다. 코로나의 시즌 2 글로벌 기념 이벤트의 일환으로 시청자들은 2022년 5월 25일 코로나 유튜브 채널에서 엄선된 출연진이 패널로 함께하는 실시간 온라인 방송을 시청할 수 있다.

