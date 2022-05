센트에어, 공기질에 대한 소비자의 우려 해소 위해 노력 강화

(홍콩 2022년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 향기 마케팅의 선두주자인 센트에어(ScentAir)가 전 세계 브랜드들이 소비자의 우려를 해소하도록 돕는데 계속해서 앞장서고 있다.



최근 연구에 따르면 실내 공기질은 소비자에게 최대 관심사인 것으로 나타났다.

현재 바이러스가 공기를 통한 위협으로 확인됨에 따라, 실내 공기질에 대한 질문은 기업이 사업을 수행하고 고객과 상호작용하기 전에 해결해야 할 문제가 됐다.

센트에어가 2021년에 진행한 실내 공기질 및 안전 프로토콜과 관련된 소비자 기대치 연구에 따르면, 사람들은 이제 팬데믹 이전보다 훨씬 더 건강에 많은 관심을 보이는 것으로 나타났다. 그리고 응답자의 91%가 실내 매장을 방문할 때 깨끗한 공기를 중요하게 생각한다고 한 것을 보면, 실내 공기질에 대한 사람들의 우려가 매우 크다는 것을 알 수 있다. 안전 프로토콜 측면에서, 응답자의 82%는 물리적 장벽과 비교해 공기 정화를 가장 중요한 프로토콜로 평가했다[1].

이에 따라 센트에어는 기업의 적응 및 지속가능성 달성을 지원하기 위해 새로운 제품 라인 개발에 막대한 투자를 단행했다. 센트에어는 최근 미국 국방성의 의뢰를 받아 독립적인 테스트에서 입증된 공기 정화 시스템인 ION Protect(TM)를 출시했다. 이 시스템은 유해한 부산물을 생성하지 않고 SARS-COV-2를 비롯한 수백 종의 공기 중 병원체를 능동적으로 감소시킬 수 있다. 유해 입자가 통과하기를 기다리는 일반 공기청정기와는 달리, 센트에어의 ION Protect 공기청정기는 공기 중의 오염물질을 능동적으로 찾아낸다. 특허받은 NPBI(TM)(Needlepoint Bipolar Ionization) 기술은 이온을 공기 중으로 방출해 건강 위험요소를 끌어들여 이를 무력화시킨다. 이 기술은 낮은 유지관리 비용으로 지속적인 소독을 제공하는 능동적인 프로세스다.

센트에어 APAC의 Chloe Hui 부사장 겸 제너럴 매니저는 "센트에어는 실내 공기질 개선과 향기의 이점을 결합해 청정의 새로운 기준을 제시한다"고 밝혔다. 그녀는 "오늘날 소비자는 매장에 들어섰을 때 좋은 향기뿐만 아니라 깨끗하고 신선하며 안전한 향을 원한다"라며, "소비자 대면 브랜드들이 우리로부터 이러한 해결책을 구하고 있는 만큼, 기대치의 변화를 실감하고 있다"고 말했다.

그녀는 "예를 들어, 최근 우리는 방향제와 공기 정화의 통합 솔루션을 통해 하이테크 산업 중심지인 중국 광저우 톈허구에 위치한 A급 복합용도 31층 건물 개발을 지원함으로써, 24만㎡ 규모의 이 공간을 진정한 소비자 경험 주도형 부동산으로 변모시키고 있다"라며, "우리의 시스템은 이온화를 통해 독성 오존 부산물이 없는 자연과 같은 정화 시스템을 생성함으로써, 입주자가 더 건강하고 안전하며 깨끗한 느낌을 받을 수 있는 부동산에 입주할 수 있도록 지원한다"고 설명했다. 또한, 그녀는 "마찬가지로, 홍콩의 중심 비즈니스 지구에서도, 우리는 도시의 최신 라이프스타일 컨셉을 약속하는 프리미엄 레스토랑에 능동적이고 지속적인 공기정화뿐만 아니라, 따뜻하고 매력적인 향기 경험을 제공해 소비자의 신뢰를 회복할 수 있도록 지원했다"고 말했다. 이어 그녀는 "ScentAir ION Protect의 성공을 바탕으로, 센트에어는 HealthWay와의 제휴를 통해 제품 라인에 세 번째 공기 정화 카테고리인 공기 여과 부문을 도입했다"면서 "HealthWay의 특허받은 DFS(소독 여과 시스템) 기술을 통해, 센트에어의 새로운 실내 솔루션은 트래픽이 많은 공간에서도 안전하고 깨끗한 경험을 제공할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

팬데믹으로 인해 가정용 향수 판매가 급증했다는 부분을 눈여겨볼 필요가 있다. NPD Group이 실시한 연구에 따르면, 2020년에 소비자의 85%가 가정용 향수를 사용한다고 답했으며, 가장 많이 사용되는 가정용 향 제품인 양초 부문에서만 매출이 17% 증가한 것으로 나타났다[2].

계속해서 Chloe Hui 부사장은 "점점 더 많은 이들이 재택근무를 하게 되면서, 향기는 긴장 완화와 가정에서의 경험 향상에 도움을 준다"라며, "센트에어는 고객사의 소비자가 집에 있을 때조차도 고객사와 관련을 맺을 수 있도록 지원하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 그녀는 "센트에어는 맞춤형 향기 상품 컬렉션을 통해 상점이 문을 닫거나 여행이 금지된 시간에도 KOOKAI, Westin Hotels와 같은 브랜드가 소비자에게 기억될 수 있도록 지원하고 있다"면서 "우리는 고객사가 소비자와 연결을 맺을 수 있는 더욱 창의적인 옵션을 제공함으로써, 소비자가 가정에서 자연스럽게 브랜드 경험을 확장할 수 있도록 계속 지원할 것"이라고 강조했다.

참조:

[1] 2021년 4월 온라인 제3자 여론조사. 전국을 대표하는 2,500명의 소비자를 대상으로 진행한 설문조사 결과를 바탕으로 함.

[2] (2021년 4월 12일) "Changing Trends in Fragrances: From the Impact of COVID to ESG". Citi Global Insights (CGI) https://icg.citi.com/icghome/what-we-think/insights/change-trends-in-fragrances-from-the-impact-of-covid-to-esg-

센트에어 소개

1994년에 설립된 민간기업 센트에어 테크놀로지(ScentAir Technologies, LLC.)는 세계에서 가장 인지도가 높은 수많은 브랜드에 동급 최고의 주변 향기 마케팅 솔루션을 제공한다. 향기 마케팅 부문의 글로벌 선도기업인 센트에어는 소규모 사업체는 물론 글로벌 기업을 위해 기억에 남는 인상을 만들며, 향기의 힘을 통해 고객 체험을 고양시킨다. 회사 본사는 미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 있으며, 중국, 홍콩, 일본, 호주, 영국, 프랑스 및 네덜란드에 법인 사무소를 두고 있다. 센트에어는 425명이 넘는 직원으로 구성된 글로벌 팀을 바탕으로, 전용 글로벌 공급망과 북미, 유럽 및 아시아 제조 사업을 통해 119개국에서 고객 서비스를 제공한다. 센트에어는 고객의 브랜드 감성, 고객 충성도 및 매출을 촉진하는 맞춤형 향기 전략을 구상하는 데 전념하고 있다.

추가 정보는 회사 웹사이트 ScentAir.com을 참조한다.