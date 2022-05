세계 최대 음악 라이선싱 기업 프로 뮤직 라이츠(Pro Music Rights, Inc.), 틱톡과 라이선스 계약 발표

플로리다주 네이플스, 2022년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 음악 라이선싱 기업 중 하나인 프로 뮤직 라이츠(Pro Music Rights)(이하 "PMR")'는 유명 동영상 서비스 틱톡에 라이선스를 부여하여 사용자들이 프로 뮤직 라이츠의 광범위한 곡 목록에 있는 음악을 포함하는 동영상을 만들 수 있도록 한다고 발표했다. 이 계약을 통해 틱톡은 PMR의 250만 개 이상의 곡을 사용자에게 제공할 수 있게 된다. 프로 뮤직 라이츠의 CEO 제이크 P. 노크(Jake P. Noch)는 틱톡과 제휴를 시작하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다며 "전 세계 수백만 명이 일상적으로 이용하는 틱톡은 아주 훌륭한 플랫폼이며 당사의 음악에 대한 청중을 확대하는 탁월한 온라인 공간이 될 것이라고 생각합니다"라고 덧붙였다.

프로 뮤직 라이츠(Pro Music Rights, Inc.) (ProMusicRights.com) 소개

프로 뮤직 라이츠는 미국에서 5번째로 결성된 공연권 조직(public performance rights organization, PRO)입니다. 프로 뮤직 라이츠의 라이선스 사용자에는 틱톡(TikTok), 아이하트 미디어(iHeart Media), 트릴러(Triller), 냅스터(Napster), 7Digital, 비보(Vevo)를 비롯하여 기타 수백 곳의 유명 회사들이 있습니다. 프로 뮤직 라이츠는 미국에서 7.4%의 추정 점유율을 가지고 있으며 A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy를 비롯한 수많은 유명 아티스트가 작업한 250만여 개의 곡을 제공하고 있습니다. 보다 자세한 정보는 promusicrights.com에서 확인하실 수 있습니다.

