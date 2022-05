한미반도체, 세계 10대 반도체 장비업체 선정

테크인사이츠 주관 2022년 고객만족도 조사서

국내 유일 세계 10대 업체 선정

[헤럴드경제 도현정 기자]반도체 장비 기업 한미반도체(대표 곽동신)가 테크인사이츠가 주관하는 ‘2022년 고객만족도 조사’에서 세계 10대 베스트 반도체 장비업체로 선정됐다.

테크인사이츠는 1989년 설립된 글로벌 반도체 첨단기술과 지적재산권 분석 전문기관이다. 캐나다 오타와에 있는 기관으로, 특허기술 조사와 분석 분야에서 전문성을 인정받고 있다.

한미반도체는 테크인사이츠가 올해 초 전세계 반도체 장비 고객사를 대상으로 진행한 설문조사에서 핵심 반도체 장비기업(Focused Suppliers of Chip Making Equipment) 부문 ‘10대 반도체 장비업체(10 BEST Focused Supplier of Chip Making Equipment)’에 선정됐다. 반도체 공정 분야별로 선정하는 ‘최고 반도체 장비업체(THE BEST SUPPLIER)’의 조립장비부문(The BEST Assembly Equipment Supplier)에도 랭크됐다.

곽동신 한미반도체 대표는 “이번 조사에서 대한민국 반도체 기업 중 유일하게 10 베스트 분야와 최고 반도체 장비업체 조립장비 부문에 선정돼 무척 기쁘고 자랑스럽다”며 “앞으로도 고객 만족을 위해 끊임없이 노력하겠다”고 전했다.

