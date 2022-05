Goodix, 차세대 감지 및 연결 솔루션으로 IoT 혁신의 한계 넘어

(선전, 중국 2022년 5월 21일 PRNewswire=연합뉴스) Goodix Technology가 중국 선전에서 열린 2022 Goodix Tech Seminar에서 감지 및 연결 솔루션의 주요 혁신 기능을 갖춘 확장된 제품 포트폴리오를 선보였다. Goodix는 회사의 전략적 레이아웃을 기반으로, 새로운 스마트 연결 시대를 위해 IoT 애플리케이션의 혁신을 주도하는 핵심 기술에 막대한 투자를 단행하고 있다. 이번 세미나의 두 가지 하이라이트로는 새로운 블루투스 LE SoC 및 Time of Flight(ToF) 솔루션의 도입을 꼽을 수 있다.

주요 혁신을 통해 모든 것의 연결을 가속화

최근 수년간 새로운 기술 개발의 주요 주제는 사물인터넷(IoT) 분야에서 크게 두드러졌다. 사물인터넷은 다양한 산업 분야 전반에서 광범위한 변화를 불러왔다. IoT Analytics의 최근 데이터에 따르면, 연결된 IoT 장치의 수는 2025년까지 270억 개의 활성 엔드포인트로 증가하며, 22%의 CAGR(연평균성장률)을 보였다고 한다. 이는 스마트 웨어러블, 스마트홈 및 스마트시티 연결 애플리케이션에 막대한 시장 기회를 가져올 전망이다.

Goodix는 저전력 무선 기술에서 수년간의 혁신을 활용해 더욱 강력한 디스플레이 구동 기능, 더 낮은 전력 소비 및 더 빠른 연결을 자랑하는 차세대 블루투스 LE SoC GR5526 시리즈를 선보였다. 이 솔루션은 전용 2.5D GPU를 통합함으로써 그래픽 렌더링 효율성을 개선하고, 454*454 해상도 디스플레이 스크린에서 30FPS 이상을 지원함으로써 웨어러블 장치 사용자에게 뛰어난 시각적 경험을 전달한다. 또한, 초저전력 시스템 아키텍처를 채택해 블루투스 전송 시 기존 제품 대비 소비 전력을 30% 절감한다. 이 솔루션은 최신 블루투스 5.3과 호환되며, 더욱 안정적이고 빠른 연결을 위해 우수한 RF 성능을 제공한다. Goodix는 곧 출시될 스마트홈, 스마트 태그 시장을 겨냥한 새로운 GR533x 시리즈로 블루투스 LE 기술을 혁신하는 데 전념하고 있다.

또한, OpenCPU 애플리케이션 시스템을 통합한 Goodix의 NB-IoT SoC 솔루션은 유명 업계 파트너와의 공동 협력을 통해 스마트 수도 계량기에 성공적으로 적용됐다. 혁신적인 듀얼 AP/CP 코어 아키텍처는 시스템 안정성과 연결 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라, 스마트 미터기의 긴 배터리 수명을 지원할 수 있는 초저전력 소비도 보장한다. 높은 통합성, 사용 편의성 및 경쟁력 있는 부품원가(BoM cost)를 갖춘 이 솔루션을 통해 더 넓은 IoT 시장에서 Goodix의 입지를 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

Goodix는 개방형 IoT 생태계 구축을 목표로 업계 파트너들과 지속적으로 협력하는 한편, 풍부한 주변장치 리소스로 주류 IDE(통합 개발 환경)를 지원함으로써, 고객이 다양한 무선 애플리케이션의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원할 예정이다.

다양한 감지 애플리케이션으로 스마트 라이프 창조

음향, 광학 및 전자 감지 기술 분야에서의 강력한 전문지식을 바탕으로, Goodix는 IoT 애플리케이션의 정교화 발전의 최전선에 서 있다.

Goodix는 세미나에서 ToF 이미지 센서와 레이저 드라이버를 통합해 스마트폰, 로봇 등의 다양한 애플리케이션을 위한 고정밀 깊이 측정을 가능하게 하는 ToF(Time of Flight) 3D 감지 솔루션을 시연했다. 이 솔루션은 자체 개발한 희박-밀집(sparse to dense) 알고리즘을 활용해 오류가 1%인 미만인 5미터 고정밀 거리 측정 성능을 저전력 소비로 제공함으로써, 스마트폰이 더욱 정밀한 사진 보케(Bokeh) 효과 및 빠른 야간 초점 기능을 구현할 수 있도록 지원한다. 이 솔루션은 또한 라인(Line) 패턴과 플러드(Flood) 패턴의 조합 솔루션으로 로봇청소기의 지능형 탐색을 위한 위치 측정 및 동시 지도화(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) 및 장애물 회피 기능도 지원한다.

ToF 센서는 스마트 장치에 개선된 주변광 억제, 간섭 방지 및 HDR(High Dynamic Range)을 달성하도록 지원하는 여러 특허 기술을 갖추고 있다. Goodix는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어, 레퍼런스 디자인, 알고리즘, SDK와 함께 턴키 솔루션을 제공해 드론 항공기 장애물 회피 및 높이 측정, 안면 인식, 자동차 안전 등과 같은 ToF 기술의 광범위한 적용을 지원한다.

웨어러블 시장의 강력한 성장에 대응해, Goodix는 스마트워치, 밴드, 헤드폰 및 VR/AR 장치를 위한 건강 센서 및 VersaSensor(다기능 인터렉티브 센서) 등의 풍부한 솔루션 포트폴리오를 출시하며, 세계적인 유명 브랜드의 대규모 상업적 채택을 얻어냈다. 나아가, Goodix는 의료 등급 알고리즘을 배포하는 핑거팁 옥시미터(산소포화도 측정기) 토털 솔루션을 도입했다. 이 솔루션을 관련 애플리케이션과 함께 활용하면, 가정에서 효과적인 건강 지침과 질병 진단 및 경고를 사용자에게 제공할 수 있다.

Goodix의 Sandy Hu 사장은 "당사는 항상 고객과 함께 성장한다는 원칙을 강조한다"라며 "당사는 감지, 처리, 연결, 보안과 같은 핵심 기술에 변함없이 초점을 맞추고 있으며, 이러한 분야에서 업계 선두주자 및 생태계 파트너와 강력한 협력을 지속해서 만들어 갈 것"이라고 말했다. 이어 그녀는 "당사의 목표는 이러한 혁신 기술의 상업적 구현을 확장하고, 전 세계 소비자에게 더욱 지능적이고 연결된 삶을 제공하는 것"이라고 강조했다.

제품에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.goodix.com을 참조한다.