아라산, 2세대 CAN IP 발표

아라산은 자동차를 포함한 모든 사물 모바일에 반도체 IP를 제공하는 선도적인 기업으로서 2세대 CAN IP를 발표했다

캘리포니아 산호세, 2022년 5월 20일 /PRNewswire/-- 아라산(Arasan)은 CAN 2.0 및 FD 사양을 위한 2세대 CAN IP를 즉시 사용할 수 있다고 발표했다. 이 컨트롤러는 소비전력과 면적을 낮추도록 구조 변경 및 업그레이드되었으며, 아라산의 1차 ASIC IP 시장과 더불어 FPGA 애플리케이션에 적합하다. 자동차는 휴대폰과 같이 엄격한 전력 요구 사항이 없지만, 이 컨트롤러에 구현된 아라산의 절전 기술은 자동차가 의존하는 배터리 전력을 절약하는 데 도움이 된다. 자동차 및 산업 부문에 FPGA가 널리 사용되고 있으므로, 면적을 최적화하는 것은 이 차세대 컨트롤러를 위해 설정된 또 다른 기준이었다.

아라산의 2세대 CAN IP 컨트롤러 코어는 CAN2.0 및 CAN FD 사양에 따라 직렬 통신을 수행할 수 있다. 이 컨트롤러는 CAN 2.0A 및 CAN 2.0B 프로토콜, TT-CAN, CAN-FD(ISO 11898-1.2015, 초기 ISO 및 Non-ISO Bosch 사양)를 지원한다. 이 컨트롤러는 CAN 2.0 및 여러 장치에서 최대 1Mbps까지 완전히 프로그래밍이 가능하다. 당사의 2세대 CAN IP는 신뢰성 증대, 더 빠른 오류 보고가 가능하도록 설계되었으며 첨단 오류 관리 장치가 적용되어, 전송하는 동안 데이터 손실을 방지하고 메시지 충돌을 방지한다.

아라산의 2세대 CAN IP 컨트롤러 코어는 표준 AMBA AHB/AXI 인터페이스를 사용하여 호스트 프로세서와 쉽게 통합할 수 있다. 고도로 구성 가능한 당사의 컨트롤러 코어는 프로그래밍 가능한 인터럽트, 데이터 및 보드 전송 속도, 수용 필터 및 유연한 버퍼링 구조를 지원하므로 애플리케이션의 특정 요구에 맞게 미세 조정할 수 있다.

아라산의 2세대 CAN IP는 설계자로부터 직접 엔지니어링 지원을 받는 아라산 사내 팀이 100% 구조화하고 설계했다. 또한 IP는 미국에서 설계되어 지원 담당자에 대한 미국의 보안 승인이 필요한 프로젝트를 지원할 수 있게 되었다. 자동차뿐만 아니라 국방 및 항공우주 부문도 아라산의 내결함성 CAN IP의 주요 표적 시장이다.

아라산의 CAN IP는 여러 라이선스 취득자와 ASLL 요구 사항을 통해 규정 준수를 통과했다.

더 자세한 정보는 https://www.arasan.com/products/can-fd/에서 확인할 수 있다.

아라산(Arasan) 소개

아라산은 모바일 SoC의 핵심으로 표준 기반 IP를 앞세워 이러한 '모바일'의 진화에 앞장서고 있습니다. 아라산의 실리콘 입증 고품질 토탈 IP 솔루션에는 디지털 IP, AMS PHY IP, 검증 IP, HDK 및 소프트웨어가 포함됩니다. 아라산은 자동차, 드론 및 IoT에 대한 모바일 SoC를 겨냥한 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 2005년 이후 MIPI 협회의 기여 회원인 Arasan Chip Systems는 MIPI IP와 함께 제공된 10억 개 이상의 칩이 있는 모바일 스토리지 및 모바일 연결 인터페이스를 공급하는 기업입니다.

연락처:

Dr. Sam Beal

Mktg1@arasan.com

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg?p=medium600