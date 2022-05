쭐라롱콘대학교 사회 위한 혁신 도모하는 '쾌속정 전략' 추진

(방콕 2022년 5월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 쭐라롱콘대학교(Chulalongkorn University) 학장이 개교 105주년을 기념해 사회 혁신을 도모하기 위해 불안한 세상을 헤쳐가는 '쾌속정 전략(Speedboat Strategy)'이 성공을 거뒀다고 발표했다. 이 전략은 가르치는 연구 대학이 되고, 교육 과정을 점검하며, 미래를 위해 졸업생의 역량을 구축하는 데 집중한다.



Chula Employs “Speedboat” Strategy to Drive Innovations for Society

쭐라롱콘대학교 학장 Dr. Bundhit Eua-arporn 교수는 그의 리더십 하에 진행된 '쾌속정 전략'과 쭐라롱콘대학교의 비전에 대해 자세히 설명했다. 그는 "우리 대학의 모토는 '사회에 문제가 발생하면 쭐라롱콘대학교가 해결책을 제시한다'라는 것"이라며 "이에 따라, 더 나은 사회를 만드는 지식과 지혜를 모으기 위해 '사회를 위한 혁신'을 우리 대학 행정의 핵심으로 삼는 비전을 세웠다"고 말했다.

이어 그는 "새로운 일을 하려면 더 작은 보트로 분산돼야 하며, 이를 위해서는 새로운 사람이 필요할 것"이라며 "그뿐만 아니라, 사회에 이로운 고품질 작업을 위해 긍정적이고 민첩한 태도로 여러 방향과 환경에서 새로운 기회를 모색할 줄 아는 인재로 구성된 새로운 업무팀도 구성해야 할 것"이라고 덧붙였다.

지난 수년간 쭐라롱콘대학교의 수많은 '쾌속정'은 새로운 바다를 개척하고, '사회 혁신'에 기여했다. Innovation Hub[https://www.chula.ac.th/en/highlight/64207/ ](iHub)는 300개가 넘는 스타트업을 양성했고, 이들 회사의 포트폴리오는 얏 170억 밧화에 달하는 시장 가치를 구축했다. BaScii 프로그램[https://scii.chula.ac.th/bascii-programs/ ]은 캘리포니아대학교 버클리 캠퍼스의 Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology(SCET)와 MoU를 체결하고, 쭐라롱콘대학교 학생들에게 실리콘 밸리(Boot camp, Silicon Valley Innovation Leadership Program)에서 혁신적인 창업 방법을 배울 기회를 부여했다. CU Enterprise[http://www.sustainability.chula.ac.th/report/2083/ ](CUE)는 국가에 이로운 혁신을 위한 자금을 조달함으로써, 쭐라롱콘대학교의 창업을 지원한다. 열린 교육 플랫폼 Degree Plus 프로그램[https://www.chula.ac.th/en/clipping/72739/ ]은 일반 대중을 위한 'Online with Human Touch' 교육을 도모한다.

쭐라롱콘대학교의 주요 산물은 '사람'이다. 쭐라롱콘대학교는 사회에 진출해 사회를 위해 일하는 미래 리더의 양성에 집중한다. "쭐라롱콘대학교 학생은 학술적 지식 외에도 복잡한 문제를 해결하는 능력을 키우는 한편, 빠르게 변화하고, 거칠며, 창의적이고, 특별한 세상에서 관리하고 살아나갈 좋은 특징을 확실하게 확보해야 한다."

Dr. Bundhit 교수가 바라는 다음 단계는 지난 6년 동안 쭐라롱콘대학교의 모든 구성원이 노력을 기울인 학술, 연구 및 혁신 사안에서 더 빨리, 훨씬 더 우수한 역량을 발휘하는 것이다. 이를 위해서는 쭐라롱콘대학교가 구조를 바꾸고, 빠르게 변화하는 세상을 따라잡기 위해 노력해야 한다.

