EquitiesFirst와 Nimsdai Purja, 에베레스트 정복 여정 시작

(홍콩, 2022년 5월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 자산 기반 파이낸싱 기업인 EquitiesFirst[https://equitiesfirst.com/int/?utm_source=prnewswire&utm_medium=release&utm_campaign=project_everest ]가 14좌 정복 기록에 빛나며 2022년 5월에 에베레스트산에 등정할 예정인 산악인 Nimsdai Purja[https://equitiesfirst.com/int/nimsdai/?utm_source=prnewswire&utm_medium=release&utm_campaign=project_everest ] MBE ("Nims")와의 새로운 협업 관계를 발표했다.



오늘 이러한 협업 관계를 발표하는 자리에서 EquitiesFirst 설립자 겸 최고경영자인 Al Christy Jr씨는 이렇게 말했다: "불가능한 것을 가능하게 만들어오면서 전설적인 위치에 오른 Nims와 협업하게 되어 기쁩니다. Nims의 2022년 에베레스트 등정, 그리고 그의 특별한 다음 여정에 함께할 기회가 왔을 때 저희 EquitiesFirst의 모든 이들이 바로 참여하겠다고 응답해왔습니다. 확고한 접근방식과 긍정적 마음가짐이 있으면 인생에서 모든 것이 가능하다는 Nim의 관점은 당사 자체의 사업철학과 그대로 일치합니다."

Nims는 세계적으로 흥행한 넷플릭스 다큐멘터리 "14좌 정복: 불가능은 없다"를 통해 세계적인 인지도를 얻었는데, 이는 그가 2019년에 단 6개월 6일 동안 세계의 14개 최고봉을 모두 정복하는 모습을 기록한 것이다. 네팔에서 태어나 이전 영국 특공대(British Special Forces)에서 근무한 바 있는 Nims의 14좌 정복 여정은 2019년 4월 네팔 Annapurna 등정에서 시작되어, 2019년 10월 중국 Shishapangma 정상에서 마무리되었다.

"저의 등산 미션은 2012년에 제가 에베레스트 베이스캠프로의 트레킹에 나섰을 때부터 시작되었습니다. 이러한 경험을 통해 산에 대한 저의 열정과 포부가 불타오르게 되었죠. 정말 감사드리며, 에베레스트 2022년 등정에서의 저희 파트너로서 Al Christy와 EquitiesFirst 글로벌 팀을 환영합니다. 우리는 함께 이 '미션을 가능하게' 만들 것입니다".

2022년 5월의 등정에서, Nims는 8,849m에 달하는 세계에서 가장 높은 산인 에베레스트산에 다시 오를 예정이다. 14좌 정복의 과정이 그러했듯이, Nims의 에베레스트 여정은 용기, 끈기, 인간의 노력을 기반으로 또 한 번의 흥분되고 흥미진진한 스토리가 될 것이 분명하다.

Nims의 가치관은, 기업 및 개인이 포부를 달성하도록 지원하기 위해 혁신적 자본을 제공하는 일을 하는 EquitiesFirst의 가치관과 일맥상통한다. 2002년에 Al Christy Jr에 의해 설립된 이 회사는 사람과 기업이 직면할 수 있는 난제들을 이해하고 있다.

3대째 내려온 가족 소유의 미국 미시간주 소재 사과 농장의 사업 및 전통을 보존하기 위해 필요한 자본을 제공함으로써 어려움에서 벗어나도록 도운 것이 Al 사업의 시발점이었다. 설립 이후로 EquitiesFirst는 세계 각지의 고객들을 위해 US$30억에 달하는 자본 조달을 성공적으로 달성했다.

Nims는 독보적인 빅 마운틴 성공 이력을 자랑한다. 그동안은 단 44명의 산악가들만 세계에서 가장 높은 14개의 정상을 연속적으로 등정하는 과업을 달성한 바 있다. 이전의 세계기록은 7년 10개월 6일이었으나, Nims는 단 6개월 6일 만에 이러한 과업을 달성하며 세계기록을 달성했다.

Nims는 2019년에 기념비적인 방식으로 역사를 다시 썼는데, 수많은 비관론자가 그의 14좌 정복이 불가능할 것이라고 언급했기 때문에 자신의 등정 미션을 "Project Possible"이라고 명명하기도 하였다.

세계에서 가장 높은 14좌를 정복하겠다는 자신의 큰 미션을 완료하는 과정에서 Nims는 6개의 세계기록 또한 추가로 달성했다. Nims와 팀이 이 도전을 완료한 속도는 놀라울 정도이다. 스킬, 기획, 온전한 자기 신념, 의지를 통해 Nims는 불가능이 가능하다는 점을 보여주었다.

Nims는 14좌를 모두 정복한 후에 Shishapangma 정상에 선 순간 믿기 어려운 감정을 느꼈다고 말한다: "이는 모두의 승리였습니다. 꿈을 가진 모든 사람들 말이죠. 기대치를 넘어서고자 하는 모든 사람을 위해, 저는 우리의 14좌 도전이 빅 마운틴을 사랑하는 사람들에게 영감을 안겨주었으면 합니다. 무엇보다도 당신이 누구이든, 당신이 어디 출신이든 간에 무언가 마음먹으면 달성할 수 있음을 모든 사람이 알게 되길 바랍니다."

Equities First Holdings 소개

2002년에 설립된 EquitiesFirst는 장기 자산담보부 파이낸싱을 전문으로 하는 글로벌 투자기관이다. EquitiesFirst의 접근방식은, 상장 증권을 담보로 상장기업, 기업가, 투자자들에게 자본을 효과적으로 제공함으로써 전통적인 한계를 극복하고 파이낸싱 경험을 재정의하고 있다. 당사가 거래를 완료한 대출의 총액은 2022년 1월 기준으로 미화 30억 불을 초과한다.

미국 인디애나폴리스에 본사가 있는 EquitiesFirst는 미국, 영국, 스페인, 중국, 한국, 태국, 싱가포르, 호주 등 8개국에 포진한 12개 오피스를 통해 세계 각지에서 활약하고 있다. 당사는 모든 관할 구역 내 적합한 라이선스 취득 및 등록되어 있다.

EquitiesFirst는 존중, 상호이익 및 이해에 기반한 투자 파트너십 접근방식인 '혁신금융(Progressive Capital)'을 선도하는 기업이다. EquitiesFirst는 필수적이고 혁신적이며 파트너들을 발전시키는 유동성 솔루션을 제공한다.

EquitiesFirst에 대한 보다 자세한 정보는 해당 링크(www.equitiesfirst.com/).

Nimsdai에 대해

Nimsdai 'Nims' Purja는 2019년에 단 6개월 6일 동안 8,000m가 넘는 세계의 "데드존" 14좌를 모두 등정한, 세계기록을 여러 번 깬 산악가이다. 그는 2021년에 "Savage Mountain" K2 첫 겨울 등정을 이끌었다. "14좌: 불가능은 없다"라는 제목의 그의 다큐멘터리 영화는 현재 넷플릭스에서 시청이 가능하며, 그의 베스트셀러 "Beyond Possible"도 이미 출간되었다. Nims는 UNEP Mountain Advocate, 네팔 여행부의 글로벌 친선대사, 그리고 자선단체 Nimsdai 재단의 설립자이다.

책임유보문언

상기 내용은 법률이 요구하는 자격을 갖춘 전문 투자자들만을 위한 것이며, 관련 요구사항을 충족하지 않는 사람 위한 것이 아니고 이들이 사용해서도 안 된다. 여기에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 사용이 가능하며, 여기에서 언급된 유가 증권 및 투자를 판매(또는 구매 제안 요청)하거나 특정 자문 서비스 ("제안") 제공을 제안하지 않는다. 모든 제안은 관련 제안 또는 조건을 설명하는 기타 문서를 통해서만 이루어지게 된다. 앞서 서술한 내용은 투자 조언을 제공하거나 제공하려는 의도가 아니며, 회사가 신뢰할 수 있다고 합리적으로 믿는 출처에 기반하거나 또는 파생하여 작성되었다. 회사는 여기서 제공된 정보를 독립적으로 검토하거나 확인하지 않았으며, 해당 정보가 정확하거나 완전하다는 진술을 하지 않는다. 여기서 제공된 의견과 정보는 예고 없이 변경될 수 있다.

(c) 2022 Equities First Holdings Hong Kong Limited. All rights reserved