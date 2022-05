PureSoftware, SBR Technology Excellence Awards에서 수상

-- PureSoftware[https://www.puresoftware.com/ ], 통일된 핀테크 플랫폼 Arttha[https://www.arttha.com/ ]로 은행권에 강력한 영향력을 미친 성과를 인정받아 수상의 영광 안아

(싱가포르 및 인도 노이다 , 2022년 5월 17일 /PRNewswire/ -- 은행, 금융기관, 핀테크 기업, 그리고 궁극적인 은행 소비자에게 새로운 시대의 뱅킹 솔루션을 제공한다는 목표에 전념하는 'PureSoftware'가 고객을 위해 업계 굴지의 통일된 핀테크 플랫폼 'Arttha'를 개발했다.

'Arttha'는 시장 선두주자가 되기 위해 '은행 서비스를 이용하지 못하는 이들을 위한 디지털(Digital for the Unbanked)'이라는 전략을 통해 뱅킹과 금융 서비스 변혁을 주도했다. Arttha는 기존 금융기관뿐만 아니라, 그린필드 핀테크나 은행까지도 Arttha의 디지털 결제, 전자지갑, 디지털 대출, 대행사, 지점 뱅킹, 선구매 후결제(Buy Now Pay Later, BNPL) 및 매장 관리 역량을 이용해 소매와 중소기업 뱅킹 사업을 변혁할 수 있도록 지원한다.

PureSoftware CEO Manish Sharma[https://www.linkedin.com/in/manishsharma7/ ]는 "이 상을 받아 큰 자부심을 느끼고, 이를 통해 인정받았다는 느낌에 정말 기쁘다"라며 "BNPL는 차세대 뱅킹 솔루션을 고객에게 제공함으로써, 신흥 시장의 은행과 핀테크 기업이 큰 디지털 이점을 얻을 수 있도록 지원하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "자사 고객은 Arttha를 통해 혁신적인 뱅킹 솔루션을 성공적으로 설치할 수 있고, 이는 고객 기반 확대, 최종 사용자 경험 개선, 거래량 증가 및 사업 유닛 전반에 걸쳐 신제품 출시를 가능하게 한다"고 설명했다. 또한, 그는 "이미 전 세계적으로 3천만 명 이상의 개인과 240만 곳 매장에서 금융 서비스를 제공하는 데 Arttha가 시행되었고, 연간 국제 거래량은 10억 건이 넘는다"고 덧붙였다.

'Arttha'는 케냐, 보츠와나, 잠비아, 인도네시아, 미얀마 및 네팔 등 주로 은행 서비스가 제공되지 않거나 은행 서비스가 적은 지역이 많은 신흥 경제국에서 금융 서비스의 디지털 접근성 간극을 해소했고, 큰 성공을 거뒀다. 팬데믹으로 인해 세계 다양한 지역이 엄격한 봉쇄에 들어갔지만, 'Arttha'는 사업 측면에서 은행 업무의 지속성을 지원하고, 소비자 측면에서 금융 서비스에 대한 접근성을 민주화하기 위해 뱅킹 역학을 변화시켰다.

Manish PureSoftware CEO는 "은행 서비스가 적거나 은행 서비스를 받지 못한다고 해서 선진국 시장 소비자와 동일한 수준의 고객 경험에 대한 접근성 자체를 제한해서는 안 될 것"이라며 "아프리카, 중동 및 미국의 다른 지역에 있는 고객으로 사업 범위를 확장하고 있는 자사는 업계의 새로운 경향에 대응해 'Arttha' 플랫폼에 신기능을 도입하며 혁신을 이어갈 것"이라고 첨언했다.

PureSoftware 소개

PureSoftware[https://www.puresoftware.com/ ]는 11개국 35개 도시에서 기업을 위해 변혁을 도모하는 세계적인 소프트웨어 제품 및 디지털 서비스 기업이다. PureSoftware는 디지털 솔루션, 로봇 공정 자동화, 인공 지능, 머신 러닝 및 IoT를 통합함으로써 차별화된 고객 경험을 촉진하고, 사이클 타임 속도를 높이며, 사업 성과를 개선하는 데 집중한다. PureSoftware 솔루션은 고객의 사업에 경쟁력 있는 이점을 제공하기 위해 차세대 혁신 기술을 활용한다. PureSoftware의 플래그십 제품 'Arttha'는 디지털 대출, 디지털 결제 및 코어 뱅킹 솔루션에 초점을 맞추며, 가장 빠르게 성장하는 금융 기술 플랫폼 중 하나다.

