화웨이, Wi-Fi 6 열차 지상 간 통신 솔루션 선보여

-- 자율주행 스마트 도시 철도 지원

(방콕 2022년 5월 17일 PRNewswire=연합뉴스) Huawei Global Rail Summit 2022가 태국 방콕에서 열린 Asia Pacific Rail 2022 기간에 성공적으로 개최됐다. 이 행사에는 사상가, 미래학자, 전 세계 철도 업계의 주요 이해관계자들이 모여 디지털 변혁과 관련된 업계 동향 및 모범 사례에 대한 통찰을 공유했다.

철도 산업은 네트워크에 더 높은 요구사항이 필요한 사업으로, 더 안전하고, 더 스마트하며, 더 편리하고, 더 효율적이고, 더 친환경적인 도시 철도 건설을 목표로 한다. 그러나 오늘날의 도시 철도 네트워크는 낮은 Wi-Fi 대역폭, 빈번한 실시간 데이터 손실, 낮은 설치 및 배포 효율성으로 인해 열차와 지상 간 서비스 백홀에 난항을 겪고 있다. 이로 인해 승객 정보 시스템(PIS)과 같이 대역폭을 많이 사용하는 일반적인 서비스의 실시간 백홀 달성이 불가능했다.

화웨이 엔터프라이즈 비즈니스 그룹의 글로벌 운송사업부 부사장 Xiang Xi는 "새로운 가치의 공동 창출을 위한 미래 철도의 디지털화 추진(Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together)"이라는 주제의 기조연설을 통해 열차와 지상 간 통신을 위한 화웨이의 혁신적인 Wi-Fi 6 솔루션을 강조했다.

Xiang Xi 부사장은 "화웨이의 Wi-Fi 6 Train-to-Ground Communications Solution은 수많은 기술 혁신을 활용함으로써, 160km/h의 속도로 주행하는 열차에서 실시간 서비스 전송을 위한 최대 1.4Gbit/s의 대역폭을 달성한다"고 설명했다. 이어 그는 "이 솔루션은 또한 열차와 지상 간 통신을 위한 네트워크 핸드오버 대기 시간을 30ms 미만으로 단축해 서비스 중단이 발생하지 않도록 보장한다"면서 "그 외에도 올인원 통합 섀시를 갖추고 있어 배포가 용이하고, 설치 기간을 67% 단축시켜 궁극적으로는 도시철도의 안정적인 운영을 가능하게 한다"고 말했다.



기조연설을 하는 Xiang Xi 화웨이 글로벌 운송사업부 부사장

화웨이의 Wi-Fi 6 Train-to-Ground Communications Solution은 선전 메트로(Shenzhen Metro) 20호선에서 높은 가치를 입증했다. 화웨이의 솔루션을 적용한 선전 메트로 20호선은 열차와 지상 간 통신을 위한 업계 최고의 상용 Wi-Fi 6 연결을 구축하고, 자율주행 도시 철도에 필요한 모든 서비스의 상시 작동, 큰 대역폭 및 저지연 백홀의 이점을 누릴 수 있다. 이에 따라, 이 솔루션은 스마트 도시 철도를 통해 승객에게 완전히 새롭고 안전한 여행 경험을 제공한다.

화웨이는 Huawei Global Rail Summit 2022에서 혁신적인 전체 제품군의 철도 운송 솔루션과 주력 제품을 선보였다. 특히, 스테이션 캠퍼스를 위한 화웨이의 혁신적인 저탄소 지능형 캠퍼스 네트워크 솔루션에 관심이 쏟아졌다. 이 획기적인 솔루션은 완전히 새롭고 단순화된 네트워크 아키텍처와 플러그 앤드 플레이 원격 장치(RU)를 비롯해 친환경적이고 에너지 절약형 설계를 선보인다. 이러한 강력한 기능을 통해, 네트워크는 스테이션 서비스의 지속 가능한 발전을 견인할 수 있다.

이 솔루션은 강력한 이점은 다음과 같다.

'단일 장치, 단일 네트워크'로 단순화된 아키텍처: 혁신적이고 단순화된 네트워크 아키텍처는 중앙 스위치와 RU로 구성된다. RU는 중앙 스위치의 확장 포트 역할을 하며, 데스크톱에 배포된다. 이를 통해 모든 터미널이 인근 RU를 통해 네트워크에 액세스할 수 있어, 초저전압(Extra-low-voltage, ELV) 룸에서 단말기까지의 케이블 연결이 최소화된다.

상시 서비스 및 원활한 네트워크 진화: 중앙 스위치는 업계 최고의 광전기 PoE 기술을 활용해 300m의 초장거리에서 RU에 PoE++(60W)를 공급할 수 있다. 이를 통해 ELV 박스와 캐비닛의 필요성을 없애고, 현지 전원 공급의 어려움을 효과적으로 해결할 수 있다. 또한, 하이브리드 케이블은 초고대역폭을 제공하며, 일회성 케이블링을 허용함으로써 향후 15년간 네트워크 진화를 지원한다.

친환경, 저탄소, 에너지 효율적인 결과: 단순화된 아키텍처 덕분에 RU는 계획, 구성 또는 관리가 필요하지 않으므로, 관리 노드 수를 80% 이상 줄일 수 있다. 또한, RU는 초저소음 및 에너지 절약을 달성하기 위해 에너지 효율적이고 팬 없는 설계를 채택했다. RU의 일반적인 전력 소비량은 7W 미만, 포트당 평균 1W 미만에 불과하다.

화웨이는 디지털 변혁에서의 독보적인 기술적 전문성과 경험을 바탕으로, 더 많은 도시 철도 사용 사례를 지속해서 파고들며, 더 많은 고객 및 파트너와 긴밀하게 협력함으로써 혁신적인 솔루션을 공동으로 모색할 예정이다. 이러한 방식으로, 화웨이는 스마트 도시 철도에서 디지털 변혁의 가속화를 지원할 계획이다.