록톤, 회사 역사상 전년 대비 가장 높은 성장 기록

미주리주 캔자스시티, 2022년 5월 17일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 비상장 글로벌 브로커사인 록톤(Lockton)은 오늘 4월 30일 마감한 2022년 회계연도에 26억 9천만 달러의 기록적인 수익을 달성했다고 발표했다. 이는 전년 대비 27% 성장을 나타내며, 거의 대부분이 유기적 성장이었다.

회장 론 록톤(Ron Lockton)은 "당사의 실적은 고객 서비스에 열정을 가진 놀라운 사람들 덕분에 이룰 수 있었습니다."라고 말했다. 이어 "이들에게 모든 공을 돌립니다. 사유권을 통해 고객과 직원, 지역사회를 중심으로 내리는 의사 결정을 바탕으로 당사가 장기적인 전략을 추구할 수 있다는 사실에 자부심을 느낍니다."라고 덧붙였다.

록톤은 지난 12개월 동안 업계 전반에서 1,200명 이상의 뛰어난 업계 인재를 유치했다. 록톤은 거래 부채, 사이버, 보증 및 해양 등 고객의 요구를 충족하는 혁신적인 역량을 구축하는 데 지속적으로 중점을 두고 있다. 지리적 시장 역시 미국, 유럽, 스칸디나비아, 뉴질랜드, 라틴아메리카에 새로운 사무소를 설립하며 확장되었다.

CEO인 피터 클룬(Peter Clune)은 "당사는 대규모 합병, 대규모 인수 및 사모펀드 롤업으로 성장을 견인하는 브로커리지 산업에서 상당한 유기적 성장 실적을 기록하고 있습니다."라고 전했다. 이어 "진정한 유기적 성장 전략을 실행하기 위해서는 한 번에 한 명씩, 그리고 한 고객씩 유치하는 다양한 기술이 필요합니다. 당사는 지난 36개월 동안 엄청난 추진력을 발휘했습니다. 그리고 56년이 지난 이제 막 시작하고 있습니다."라고 덧붙였다.

록톤은 13년 연속 보험 업계에서 일하기 좋은 최고의 회사(Best Place to Work in Insurance)로 선정되었고, 2022년 미국에서 가장 잘 관리되는 기업(2022 US Best Managed Company), 포브스(Forbes)가 선정한 2022년 최고의 대기업(2022 Best Large Employer), 다양성을 위한 최고의 기업(Best Employer for Diversity)으로 인정받았다.

록톤 소개

다른 기업과 록톤(Lockton)을 차별화하면서 더 나은 기업으로 만드는 것은 바로 독립성입니다. 록톤의 사유권은 125개국 이상에서 사업을 운영하는 9,000명의 직원들이 고객의 위험과 보험 요구에만 집중할 수 있도록 지원하고 있습니다. 록톤은 전 세계에 도달하는 전문성을 통해 놀라운 결과를 달성하는 데 필요한 심도 깊은 이해를 제공합니다.

록톤은 딜로이트(Deloitte)와 월스트리트저널(Wall Street Journal)에서 2022년 가장 잘 관리되는 기업(2022 Best Managed Company)으로 선정되었습니다. 보다 자세한 내용은 www.lockton.com에서 확인하세요.

