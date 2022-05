ACE Green Recycling, 리튬이온 배터리 재활용 시설 4곳 신설

-- 글로벌 전기화 위해 30,000t이 넘는 연간 재활용 용량을 추가하고자 독자적인 무공해 재활용 기술을 전 세계적으로 활용할 예정

(벨뷰, 워싱턴주 2022년 5월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 미국 기반의 재활용 기술기업 ACE Green Recycling(ACE)[ https://www.acegreenrecycling.com/ ]이 연간 계획 용량이 30,000t이 넘는 네 곳의 새로운 리튬이온 배터리 재활용 시설을 건설하고 운영할 계획이라고 발표했다. 이 네 개 시설은 지금까지 서비스가 부족했던 재활용 시장을 대상으로 하며, 리튬이온 배터리의 세계적인 채택을 지원할 무공해(Emissions-free), 탄소중립(Carbon-neutral) 재활용 솔루션을 지역 시장에 제공할 예정이다. 리튬이온 배터리는 현재 세계 대부분의 휴대용 전자기기와 전기차에 사용되고 있을 뿐만 아니라, 잠재적으로 그리드 에너지 스토리지 솔루션으로도 사용된다.



ACE Green Recycling To Roll Out Four New Lithium-ion Battery Recycling Facilities Worldwide