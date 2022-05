화웨이, 방콕에서 Global Rail Summit 2022 개최

(방콕 2022년 5월 13일 PRNewswire=연합뉴스) Huawei Global Rail Summit 2022에 업계 리더, 주요 이해관계자, 핵심 고객 및 권위 있는 단체들이 참가해 아시아태평양 지역 철도 산업의 미래에 대해 논의했다. 이 회의는 아시아태평양 지역과 전 세계적으로 철도 기업의 디지털 변혁을 활성화할 방법을 모색했다. 화웨이는 최신 ICT를 이용해 동남아시아 도시들이 기반시설을 업그레이드할 수 있도록 지원하며, 도시 개발과 디지털 APAC을 위한 새로운 동력을 만들고 있다.

오랜 역사를 지닌 Asia Pacific Rail 2022의 위성 행사인 이번 회의는 "함께 새로운 가치를 창출하기 위한 미래 철도의 디지털화 추진(Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together)"이라는 주제로 진행됐다. Asia Pacific Rail은 이 지역에서 오랜 역사를 지닌 행사로, 지난 23년 동안 25,000명 이상의 업계 리더들이 이 박람회에 참석했다. 화웨이도 이 행사에서 부스를 설치하고, 자사의 첨단 철도 산업 솔루션 포트폴리오 중 일부를 선보였다.

화웨이 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스 그룹(Asia Pacific Enterprise Business Group) 선임 부사장 Aaron Wang은 "화웨이는 세계 굴지의 ICT 솔루션 공급업체로서, 다각화된 연결성과 통일된 디지털 플랫폼을 바탕으로 풀 서비스 구조를 갖춘 스마트 철도와 도시 철도 솔루션을 제안하며, 철도 디지털화와 비즈니스 인텔리전스를 지원할 것"이라고 말했다.

화웨이 글로벌 운송사업부(Global Transportation Business Unit) 부사장 Xiang Xi는 "철도 운송의 디지털화는 빠르게 진행되고 있다"라며 "철도와 도시 철도 모두 역별로 구체적인 시스템에서 서비스를 상호연결하는 철도 클라우드 기반시설로 전환되고 있다"라고 말했다. 이어 그는 "더욱 스마트하고 통합된 시스템도 추진하고 있다"면서 "조만간 이와 같은 시스템이 대규모로 설치될 전망이며, 그런 만큼 자사는 이미 업계를 위해 지능적이고 포괄적인 솔루션을 설계 및 출시하고 있다"라고 설명했다.

Huawei Global Rail Summit 2022에서는 혁신, 디지털화 및 미래에도 통용되는 철도 운송에 관한 다양한 안건을 다뤘다.

China Association of Metros 이사 Li Zhonghao는 메트로 시스템의 디지털 변혁에 관한 중국의 경험을 공유했다. 태국철도청(State Railway of Thailand)과 CRSC International은 연결성을 재구축하고, 혁신적인 ICT를 배치하며, 철도를 위한 견고한 통신 기반시설의 건설 전략을 검토했다.

또한, Huawei Global Rail Summit에서는 미래 철도 모바일 통신시스템(Future Railway Mobile Communications System, FRMCS) 백서[https://e.huawei.com/en/material/wireless/ab9bbc5ad15144bca82e16c6059d823d ]도 발표됐다. 이 백서에서는 철도와 지하철 시스템을 위한 모바일 통신 시스템의 최신 경향과 혁신적인 관행에 관해 기술하고 있다. 의사결정자와 업계 리더를 대상으로 하는 이 백서는 최고의 통신 솔루션을 배치하는 최고 관행을 공유할 뿐만 아니라, 오늘날 이 분야에서 가장 유명한 기술의 일부를 소개한다.

추가로, 화웨이도 Asia Pacific Rail 2022에서 부스를 마련하고, 몇 가지 최고 관행을 공유하는 한편, 자사의 솔루션을 선보였다. 하이라이트 중 하나는 Urban Rail Wi-Fi 6 Vehicle-to-Ground Communication Network Solution이다. 이 솔루션은 철도 운송 업계를 위한 거의 실시간 데이터 전송을 지원한다. 이 차량-지상 통신망은 열차가 데이터를 공유하고, 안전을 보장하며, 효율성을 높일 완전히 새로운 방식을 제시한다. 열차가 고속주행을 하면서도 역 및 통제센터와 통신할 수 있기 때문에, 정보 전송의 지연이 거의 발생하지 않는다.

Huawei Global Rail Summit 2022는 업계가 신속한 디지털화에 합의하고 있다는 것을 보여주는 것이다. 화웨이는 업계 고객 및 에코시스템 파트너와의 협력을 이어갈 계획이다. 화웨이는 아시아태평양 지역과 전 세계 철도 운송 산업의 디지털화를 지원할 혁신적인 디지털 기반시설을 제공한다. 화웨이의 저탄소 스마트 철도 솔루션은 개선된 안전성, 효율성 및 경험을 제공하는 한편, 도시 발전을 촉진하고, 업계가 함께 디지털 도시를 구축하기 위한 새로운 가치를 창출한다.

