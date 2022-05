PureSoftware의 Arttha, 'Ecellence in Fintech Solutions' 수상

케냐 나이로비 및 싱가포르 , 2022년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 소프트웨어 제품 및 디지털 서비스 부문의 글로벌 선도기업 PureSoftware가 2022년 Finnovex East Africa Summit에서 'Ecellence in Fintech Solutions' 상을 받았다고 발표했다. PureSoftware는 '금융 포용성을 촉진하는 비약적인 핀테크 활용(Harnessing fintech for a big leap in fueling financial inclusion)' 부문에서 자사의 플래그십 제품인 'Arttha'로 수상의 영광을 안았다.

Arttha [ https://www.arttha.com/ ]는 은행, 핀테크 기업 및 금융기관이 운영 자동화를 통해 금융 포용의 큰 간극을 메울 수 있도록 지원하는 통일된 핀테크 플랫폼이다. 이 강력한 디지털 뱅킹 플랫폼은 직관적인 설계와 사용이 간편한 인터페이스를 통해 은행 업계의 디지털화에 성공적으로 기여하고 있다. Arttha는 100곳 이상에 달하는 금융기관의 신뢰를 받아 전 세계 고객에게 원활하고 매력적인 디지털 뱅킹 경험을 제공한다.

Finnovex는 파괴적인 혁신이 금융 서비스를 구조화, 제공 및 소비하는 방식을 어떻게 바꾸는지와 관련해 금융 서비스의 미래를 살피는 정상회의의 일환이다. Finnovex는 금융 서비스의 지형을 바꾸는 데 중추적인 역할을 수행한 기업과 개인에게 상을 수여한다.

