산둥성 옌타이시 국제화 기업환경 조성에 만전

옌타이, 중국, 2022년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 한 도시의 기업환경은 투자, 호감도, 미래 잠재력과 직결되며, 기업환경의 개선은 과감한 개혁과 더불어 꾸준한 서비스가 필요합니다. 천리 해안선을 보유하고 북위 37도에 위치한 중국 산둥 옌타이시는 최근 기업환경 조성에 주력하고 있습니다. 그중, "기업과 시민들을 위한 업무 처리 효율 향상"을 목표로 혁신적인 "옌비싱" 기업환경 브랜드를 출시하면서 최상위 설계 강화부터 시작하여 정책 구현에 주의를 기울임과 동시에 정무 서비스 최적화와 "데이터 활성화" 강조로 기업과 시민들의 업무 처리 애로사항을 해소하여 지역 기업환경의 전반적인 최적화와 제고로 지역경제 사회의 고품질 발전에 새로운 활력을 불어넣었습니다!

자료에 따르면 옌타이는 국내 선진 경험과 우수사례의 벤치마킹 및 실행으로 1090건의 최적화 향상 업무를 계획 및 완료하였고, 정책의 확실한 실행을 전반적으로 추진하여 현재까지 76건 전국, 전 성 창시적 조치와 중점적 업무를 구성하였습니다. 그중, 라이프사이클 전반의 전기 도우미식 "4S" 서비스, 부가가치세 "이월공제세액 특별융자"의 정밀한 제공 등 다양한 모범 경험을 국가, 성에서 홍보하고 추진하게 되었습니다.

기업과 시민들의 온라인 업무 처리 편의성의 확실한 제고를 위한 "비대면 심사" 돌파 행동의 대대적인 실시로 시 직속 부처 자체 시스템과 정무서비스플랫폼, 구 및 시 플랫폼과 시급 플랫폼을 전부 연결하여 시 및 현 2급 603건 정무서비스 사항을 전부 접속함으로 전 시 전 과정 온라인 처리율이 90%이상에 달하고, 1400여건 사항이 모두 전 과정 온라인 처리가 가능하게 되었습니다. 전 시 모바일 정무서비스 "총 포탈"——"아이산둥·옌타이이서우퉁" APP를 출시하여 실명등록자가 427만명 초과로 위생 보건, 교통 이동 등 분야 804개 고빈도 적용 사항을 포괄하고, 1.4만건의 신청에 의한 정무서비스 사항을 전부 접속하였으며, 사회보험 증명서, 타지방 의료 등 80여건 사항이 "신속 비준 처리"가 가능하게 되었습니다. 자료에 따르면 2021년부터 옌타이시는 43개 시급 부처를 조직하여 2016년부터 실행되어 온 유효한 정책 서류에 대해 전반적인 정리로 현재 경제사회 발전에 적응되지 못하는 정책을 재수립하여 총 2000여건의 옌타이시 기업 서비스 정책 서류 리스트를 구성하였습니다.

옌타이시 기업환경의 지속적인 최적화와 더불어 2021년말까지 104개 최상위 다국적 기업——세계 500대 기업이 옌타이에 투자해 공장을 세웠습니다. 그중, 타이완 훙하이, 린드그룹, 미국 GE, 한국 현대, 일본 토요타, 한국 LG전자 등 30개 세계 500대 기업의 옌타이 총 투자액이 1억달러를 초과합니다. 외국인 투자를 많이 유치하는 것 외에도 지난 몇 년간 다른 곳으로 이전한 기업들 역시 "돌아오기"를 선택하였습니다.

