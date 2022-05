썬웨이대학교, 말레이시아 최고의 사립대학으로 선정

(쿠알라룸푸르, 말레이시아 2022년 5월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 2022 THE 세계대학 영향력 순위(THE Impact Rankings 2022)에서 썬웨이대학교(Sunway University)가 다시 한번 말레이시아 사립대학 중 최고 순위를 기록했다.

썬웨이대학교는 2022 THE 세계대학 영향력 순위에서 순위가 더욱 상승하면서, 1,406개 국제 대학 중 301-400 순위권에 들었다. 2022 THE 세계대학 영향력 순위는 유엔 지속가능발전목표(SDG)를 기반으로 사회 및 경제적 영향력 측면에서 전 세계 대학의 순위를 선정한다. THE 세계대학 영향력 순위는 대학의 영향력 범위, 지역사회 봉사, 교육 및 캠퍼스 운영을 광범위하고 다차원적으로 평가한다.

썬웨이대학교는 여러 개의 개별 SDG 항목에서 높은 순위를 기록했다. 한 예로, SDG 6(깨끗한 물과 위생) 부문에서는 200위권에 들었다. 썬웨이대학교는 모두를 위한 물과 위생의 가용성 및 지속가능한 관리를 성공적으로 보장한다. 썬웨이대학교는 물 보존 프로그램의 일환으로 South Quay 호숫물 공장에 연결되는 대안적인 관을 설치했다.

추가로, 썬웨이대학교는 SDG 8(좋은 일과 경제적 성장) 부문에서도 높은 순위를 기록했다. 이는 직장에서 공평한 기회를 보장하고자 하는 썬웨이대학교의 지속적인 노력을 보여주는 것이다. 썬웨이대학교는 성과금이라는 기본적인 고용 원칙과 성별에 상관없는 동등한 임금을 기반으로 직원 다양성을 장려한다. 또한, 썬웨이대학교는 서로의 다름을 존중하고 귀중하게 여기는 문화를 조성하고자 하는 목표를 세우고, 평등과 다양성을 도모하며, 개인이 온전한 잠재력을 실현하기 위해 성장하고 발전할 수 있도록 장려한다.

썬웨이대학교는 SDG 17(목표 달성을 위한 파트너십) 부문에서도 200위권에 드는 좋은 성과를 올렸다. 썬웨이대학교는 다른 이들과 구축한 관계를 보여주고 강화해왔다. 공학기술대학(School of Engineering and Technology)은 깨끗한 에너지 및 물 기술을 위한 첨단 나노 소재(Advanced Nano Materials for Clean Energy & Water Technology)라는 학제 간 프로젝트의 일환으로 설립됐다. 이 프로젝트는 학술위원, 경력 초기 연구원 및 참여 중복 기관의 학생을 위한 기회를 창출하고자 네트워킹 지원금으로 45,000링깃을 마련했다.

그뿐만 아니라 썬웨이대학교는 다른 SDG 부문에서도 좋은 성적을 올렸다. SDG 7(저렴하고 깨끗한 에너지) 부문에서 300위권에 든 썬웨이대학교는 연구를 통한 깨끗한 에너지 이용을 도모하고 지원한다.

썬웨이대학교는 SDG 11(지속가능한 도시와 커뮤니티) 부문에서도 높은 점수를 받았다. 이는 나무 꼭대기 높이에서 안전한 통로('캐노피 워크')를 통해 다양한 사회 및 공동체 편의시설과 연결된 썬웨이대학교의 현대적인 최첨단 캠퍼스를 부각시킨다. 썬웨이대학교는 캠퍼스 안팎에서 학생과 직원을 위한 독특하고 지속가능한 학습, 업무 및 사교적인 환경을 제공한다.

썬웨이대학교 학장 Sibrandes Poppema 교수는 "우리 대학은 THE 세계대학 영향력 순위에 참가한 지 2년 차에 상승세를 타고 있다"라며, "이는 우리 대학의 모든 연구 및 교육 프로그램과 학생 및 직원의 #CampusWithAConscience를 통해 지구의 건강과 지속가능한 발전을 위해 우리 대학이 내린 선택을 보여주는 증거"라고 말했다.

썬웨이 시티는 도보로 15분 이내에 모든 편의시설에 접근할 수 있다. 이는 초연결성을 보여주는 새로운 국제 운동인 지속가능한 '15분 도시'의 매우 좋은 사례다.

건강과 안전에 대한 수요를 해소하는 썬웨이대학교는 건물을 연결하며 지붕이 덮인 통로를 바탕으로 캠퍼스에서 보행자에게 우선순위를 두며, 학생과 직원에게 캠퍼스 내의 모든 시설에 대한 편리한 접근성을 제공하고자 노력한다.

썬웨이대학교는 양심이 있는 캠퍼스라는 명성이 높아지고 있는데 자부심이 있다. #CampusWithAConscience는 학생들이 썬웨이 칼리지와 썬웨이대학교에 다니면서 경험하는 모든 것을 아우르는 기본적인 원칙이다. 이는 또한 다양하고 포용적인 공동체의 모든 측면에서 학생을 교육하고, 장려하며, 참여를 도모하는 썬웨이 캠퍼스 라이프의 중심에 있는 근본적인 정신이기도 하다. 그 목표는 현 세대는 물론 후대를 위해 더 나은 생활 환경을 구축하기로 한 사회를 진정으로 반영하는 라이프스타일과 라이프스타일 습관을 채택하도록 학생을 지원하는 것이다.