Culture Summit Abu Dhabi, 포스트 팬데믹 문화 세계의 미래 모색

아부다비, 아랍에미리트, 2022년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, DCT 아부다비)가 '살아있는 문화(A Living Culture)'라는 주제로 열리는 글로벌 포럼인 제5회 Culture Summit Abu Dhabi를 개최할 것이라고 발표했다. 이는 오늘날 세계에 영향을 미치는 가장 시급한 문제에 대한 창의적인 문화적 해결책을 모색하기 위한 행사다. 대면 방식으로 열리는 이번 행사는 이달 16~18일에 UAE 수도 아부다비의 Manarat Al Saadiyat에서 개최된다.

Culture Summit Abu Dhabi' to be held on 16-18 May 2022