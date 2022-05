콜러와 다니엘 아샴(Daniel Arsham), 밀라노 디자인 위크에 경험 예술 선보여

위스콘신주 콜러, 2022년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 글로벌 라이프스타일 브랜드이자 주방 및 욕실 제품의 선두 기업인 콜러는 아티스트 겸 디자이너 다니엘 아샴(Daniel Arsham)과의 파트너십을 통해 세계 최초의 몰입형 예술 경험을 선보이며 밀라노 디자인 위크에 돌아온다.

Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with the world premiere of an immersive art experience in partnership with artist-designer, Daniel Arsham. Kohler’s FuoriSalone exhibition features a large-scale immersive art experience, entitled “Divided Layers,” a site-specific installation that builds upon the duo’s release of Rock.01 – a 3D printed sink Daniel Arsham designed in collaboration with Kohler in 2021.